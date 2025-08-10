Het is zondag precies een jaar geleden dat de Nederlandse atletiekdames de zilveren medaille binnensleepten op de 4 x 400 meter tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Op Instagram staat Femke Bol stil bij het jubileum: "Een jaar geleden", schrijft ze bij foto's die onder andere gedeeld worden door collega-atlete Lieke Klaver.

Bol, Lisanne de Witte, Lieke Klaver en Cathelijn Peeters voegden precies een jaar geleden een zilveren medaille toe aan de medaillespiegel van Nederland op de Olympische Spelen. Bol verzorgde de eindsprint. Alleen de atletes uit de Verenigde Staten waren sneller, zij wonnen met een voorsprong van liefst vier seconden.

'Allemaal al een jaar geleden'

Op Instagram staat Bol stil bij deze bijzondere dag. In haar verhaal plaatst ze enkele foto's van de zilveren medaille winnaressen met de tekst "Een jaar geleden", waarna ze nog een foto plaatst van alle medailles die ze tijdens de Spelen in Parijs binnensleepte. "Kan niet geloven dat dit allemaal al een jaar geleden is", schrijft ze, gevolgd door een icoontje met hartjes als ogen.

Fenomenale eindsprint

Het hoogtepunt voor Bol was ongetwijfeld haar gouden medaille tijdens de 4 x 400 meter gemengde estafette. Op dat moment blikte de Amersfoortse al eerder terug op Instagram. Op 3 augustus 2024 wonnen Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla goud voor Nederland. Bol blonk uit met een fenomenale eindsprint. Precies een jaar later blikte het viertal terug op dit memorabele moment met een emotionele post op Instagram.

'Eén jaar geleden', schreef Bol toen ook bij de post op Instagram. Een oranje hartje, emoji met betraande ogen en een gouden medaille volgden op de tekst, bij foto's waarop te zien is dat de atleten hun geluk niet op kunnen na hun wereldprestatie.

WK atletiek

Op dit moment zijn de Nederlandse atleten in voorbereiding voor de wereldkampioenschappen atletiek, die van 13 tot en met 21 september 2025 plaatsvinden in Tokio. Het is de tweede keer dat het evenement daar wordt georganiseerd, nadat het WK daar in 1991 eerder plaatsvond.