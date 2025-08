De NK atletiek was voor Laura de Witte haar laatste keer als topatlete op een buitenbaan. De pas 29-jarige besloot onverwachts al een punt achter haar carrière te zetten. De 400 meter-specialiste zag tot overmaat van ramp haar afsluitende NK ook nog de mist in gaan tijdens de series op de 200 meter. Maar er wordt wel flink stilgestaan bij haar afscheid, vooral door collega's Lieke Klaver, Femke Bol én zus Lisanne.

Klaver besteedt op haar Instagram meerdere posts aan de afzwaaiende De Witte. Ze deelden jarenlang lief en leed samen op de atletiekbaan en renden ook nog eens dezelfde afstand. 'Van onze eerste race in 2017, naar heel veel toernooien gaan, naar medailles en awards winnen tot samen vakanties en feestjes vieren. Ik zal je missen op de baan, maar we gaan elkaar nog zien op de feestjes tussen de seizoenen in', schrijft Klaver in haar Stories gericht aan Laura de Witte, begeleid met oude foto's.

Afscheid

Ook Femke Bol staat stil bij het vertrek van De Witte uit de atletiekwereld. Zij zet hartjes bij het afscheidsbericht van de Nederlandse atletiekunie. De Witte heeft veel betekend voor de sport, omdat ze met haar zus Lisanne jarenlang de 4x400 meter estafette op de kaart zette. Nog voordat Nederland daarop excelleerde en bijvoorbeeld zilver pakte op de Olympische Spelen van Parijs vorig jaar. Daarin liep zus Lisanne samen met Bol, Klaver en Cathelijn Peeters naar de tweede plek achter de Verenigde Staten.

Zus Lisanne

Dat zus Lisanne in die finale stond, was voor Laura dé reden om niet al eerder te stoppen met atletiek. "Vorig jaar was een moeilijk jaar voor mij. Ik had mij niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs en zat er mentaal helemaal doorheen", zegt Laura in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Als zij (zus Lisanne, red.) er niet was geweest, dan was ik niet gegaan. Als zus wilde ik er zijn en had ik het niet willen missen. Al vond ik het heel moeilijk om daar te zijn. Ik had amper tijd gehad om te verwerken, dat ik mij niet had geplaatst."

'Daar ben ik klaar mee'

Maar de druk van het presteren kostte haar veel energie en slurpte de positiviteit uit haar lichaam. Daarom besloot ze om een punt achter haar topsportcarrière te zetten. Op de EK atletiek in Apeldoorn in februari wist ze het zeker. Ik merkte dat ik erg blij was, dat ik daar niet op de baan hoefde te staan. De druk wil ik niet. Daar ben ik klaar mee. Nu het zo ver is, vind ik het een mooi moment om de atletiekloopbaan voor mijn dertigste af te sluiten."

'Onvoorwaardelijke steun'

Laura de Witte mag terugkijken op een bijzondere carrière. Zelf noemt ze de olympische finale op de 400 meter in Tokio lopen haar hoogtepunt. Ze won goud op de 4x400 meter op het EK in München in 2022 em verzamelde zeven medailles op NK's binnen. Haar zus Lisanne gaat haar vreselijk missen op de baan. "Voor mij hoort Laura er altijd bij. Iemand waarbij ik mezelf kon zijn. Waar ik tegen kan zeggen dat ik chagrijnig ben of dat een training niet zo lekker ging. Zij kon mij er doorheen slepen en andersom ook. Een onvoorwaardelijke steun."