Lieke Klaver had een weekend vrij en heeft dat goed benut. Met familie en vrienden trok de topatlete eropuit naar een huis met zwembad te midden van veel natuur. Tijdens het weekend heeft de atlete zich vermaakt met een hele andere sport dan atletiek, zo blijkt uit beelden die ze deelt op Instagram.

"Heb het beste weekend gehad met familie en vrienden", schrijft de atlete op Instagram bij foto's van een groot huis te midden van een bosrijke omgeving met privézwembad. Daar kon de Noord-Hollandse ongetwijfeld nog even nagenieten van haar titel op de 200 meter tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. In de finale versloeg ze Femke Bol met een nipte voorsprong.

Bezig met andere sport

Tijdens haar vrije weekend heeft de atlete zich beziggehouden met een heel andere sport. Zo blijkt uit een van de foto's die ze deelt in haar verhaal op Instagram. De blondine heeft zich namelijk met haar gezelschap beziggehouden met een potje jeu de boules. Wie er gewonnen heeft, blijft onduidelijk. Na een weekend relaxen, gaat de atlete weer aan de bak. "De reis gaat door", schrijft ze bij een foto van haar koffer van TeamNL.

i © Instagram: @liekeklaver

Jubileum

Tijdens het weekend stond de atlete ook nog even stil bij een bijzonder jubileum dankzij een foto die Bol in haar verhaal plaatste. Het is zondag namelijk precies een jaar geleden dat de atletes van TeamNL de zilveren medaille wonnen op de 4 x 400 meter tijdens de Olympische Spelen in Parijs. "Een jaar geleden", schreef Bol bij foto's de bijzondere prestatie, die onder andere gedeeld werden door Klaver.

Klaver en Bol wonnen het olympisch zilver samen met Lisanne de Witte en Cathelijn Peeters. Bol verzorgde de eindsprint. Alleen de atletes uit de Verenigde Staten waren sneller, zij wonnen met een voorsprong van liefst vier seconden.

WK atletiek

Op dit moment zijn de Nederlandse atleten in voorbereiding voor de wereldkampioenschappen atletiek, die van 13 tot en met 21 september 2025 plaatsvinden in Tokio. Het is de tweede keer dat het evenement daar wordt georganiseerd, nadat het WK daar in 1991 eerder plaatsvond. De lijst met Nederlandse deelnemers is voor alsnog onduidelijk.