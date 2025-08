Femke Bol en Lieke Klaver vielen elkaar na de finish van de 200 meter op de NK atletiek meteen in de armen, want de topvrouwen van het Nederlandse atletiek zorgden voor een razend spannende race op de 200 meter. Zij aan zij met Marije van Hunestijn streden de vrouwen om het goud in Hengelo, met een verrassende winnares.

Want waar Bol in de series nog de snelste was van alle vrouwen, was het in de finale Klaver die haar lijf nét eerder over de finishlijn drukte dan Bol. Klaver werd Nederlands kampioene in een tijd van 22,82 seconden. Het verschil was echt miniem met haar vriendin én concurrente, want Bol werd tweede met 22,84 seconden. 'Maar' 0,02 seconde dus tussen de nummers 1 en 2 die het goud en zilver krijgen omgehangen. Van Hunestijn, een specialiste op de 200 meter, maakte het podium compleet.

'Toch wel een dingetje, hè'

"Dit is heel goed, vorig jaar had ik zilver. Nu moest ik weer tegen Fem. Dat blijft toch wel een dingetje, hè", lachte de winnares meteen na afloop op de baan. "Maar het was goed en een hele leuke finale. Na het zien van de tijden van gisteren, vond ik het heel leuk om vandaag te lopen en had ik er erg veel zin in."

Onwennige afstand

Het was een onwennige afstand voor de twee Nederlandse topatletes, want normaliter lopen ze de dubbele afstand en Bol zelfs de horden. Toch wilden ze hun acte de présence geven om het publiek in Hengelo te trakteren op topnamen. De NK vallen midden in het outdoorseizoen en in de voorbereiding op de WK in Japan in september. Daarom deden Bol en Klaver wel mee, maar niet op 'hun' afstanden.

De blik gaat nu op de WK in Japan half september. "Ik heb een leuk eerste deel van het seizoen gehad en ga nu het tweede deel in. Dat wordt hopelijk ook weer leuk", sloot Klaver haar interview op de baan af.

Jaar na schitterend moment

Het was op 3 augustus precies een jaar geleden dat Bol en Klaver samen goud pakten op de Olympische Spelen in Parijs. Op de gemengde estafette waren ze met Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink de beste van de wereld. Daar stonden Bol en Klaver voor hun race in Hengelo nog even bij stil.