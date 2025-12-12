Femke Bol en Lieke Klaver gaan zich op een unieke manier inzetten voor het goede doel. Samen met de andere vrouwen van de 4x400 meter estafetteploeg veilen de atleten een gesigneerd shirt voor het goede doel Spieren voor Spieren.

Op het WK atletiek in Tokio won de 4x400 meter estafetteploeg bij de vrouwen een prachtige bronzen medaille na een knappe race. Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Femke Bol en Lisanne de Witte waren dolgelukkig met hun derde plaats en het was een van de grotere hoogtepunten van het wereldkampioenschap. Fans kunnen nu op een unieke manier dat moment herbeleven via de veilig van de Nederlandse atletiekploeg voor het goede doel.

Veilingitem

Via de Instagram van TeamNL en de Atletiekunie vertelt Bol dat de ploeg het speedsuit van de 4x400 meter in Tokio beschikbaar stelt voor de veiling. En dat niet alleen, alle vier de loopsters hebben het shirt gesigneerd. De vrouwen roepen ook massaal op om te bieden op het item en daarmee geld op te halen voor het goede doel. Via Matchwornshirt konden mensen bieden op het speedsuit van de 4x400 meter en uiteindelijk is het winnende bod op 1100 euro voor het goede doel uitgekomen.

Daarmee is het shirt van de 4x400 meter relay het item wat het meest heeft opgeleverd van de beschikbare items van de atletiekunie, op één shirt na. Het warmloopshirt dat gedragen is door Sifan Hassan leverde maar liefst 1346 euro op. Ook de Nederlandse volleybal-, schaats-, handbal-, hockey- en roeibond hebben items beschikbaar gesteld. Één van de duurste items werd de hockeystick die Pirmin Blaak gebruikte in de olympische hockeyfinale van 2024. Dat unieke collectorsitem ging voor 2000 euro over de toonbank.

Spieren voor Spieren

Met het geld dat opgehaald wordt door de Team NL-veiling wordt het goede doel Spieren voor Spieren gesteund. Die organisatie zet zich in voor kinderen met een spierziekte en voert met het geld onderzoeken uit om een behandeling tegen verschillende spierziekten te vinden. Spieren voor Spieren is dit jaar ook het goede doel van het bekende evenement 3FM Serious Request. Vanuit de sportwereld staat bijvoorbeeld Louis van Gaal bekend als een groot ambassadeur van het goede doel.