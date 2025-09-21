De Nederlandse estafettevrouwen hebben voor de vijfde medaille op dit WK atletiek gezorgd. Het viertal Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Femke Bol kon de wereldtitel niet prolongeren, maar hield aan de race in Tokio wel een fraaie bronzen plak over.

Saalberg, Klaver, De Witte en Bol waren op voorhand een van de medaillekandidaten. Maar dé ster van de Spelen deed ook mee bij de Verenigde Staten: Sydney McLaughlin-Levrone, de rivale van Bol die bijna het wereldrecord op de 400 meter brak, stond aan de start bij de topfavorieten.

Achterstand voor Femke Bol te groot

Via Saalberg en Klaver lag Nederland al snel op de derde plaats, ver achter Jamaica en het onaantastbare Amerika. Na de ronde van De Witte bleek het goud onbereikbaar, maar ondanks een sterke ronde in de gietende regen van slotloopster Bol bleek brons ook het hoogst haalbare achter het zilveren Jamaica. Ver daarvoor was McLaughlin-Levrone de finish allang als eerste gepasseerd. Zij rende haar slotronde in 47.82, een van de snelste tijden ooit gelopen.

Geen stunt van mannen

De mannen konden eerder op de middag (Nederlandse tijd) niet voor een stunt zorgen. Zij eindigden in hun compleet verregende finale op de 4x400 meter als achtste van de negen finalisten en konden hun sensatie van vier jaar eerder niet herhalen.

Medailles van Nederland

Het aantal medailles van Nederland staat op zes. Eerder was er al zilver voor de 4x400 meter gemengd met Eugene Omalla, Jonas Phijffers, Klaver en Bol én pakte Jorinde van Klinken zilver bij het discuswerpen. Goud was er voor Bol op de 400 meter horden en zaterdag stuntte ook Jessica Schilder met WK-goud bij het kogelstoten. Uiteindelijk zorgden de Nederlandse sprinters zondag met brons op de 4x100 meter voor de zesde en laatste medaille voor TeamNL.