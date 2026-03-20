De WK indoor atletiek is dit weekend de afsluiting van het indoorseizoen voor de topatleten. Onder anderen Lieke Klaver probeert in het Poolse Torun medailles te winnen op de 400 meter en estafette. Gedurende drie dagen, van 20 tot en met 22 maart, kun je via een (gratis) livestream én op televisie de prestaties van de wereldtoppers volgen. Er is echter één 'maar'.

Gelukkig voor de Nederlandse fans wordt de WK indoor gehouden op het Europees vasteland, wat betekent dat er gunstige uitzendtijden zijn. Alleen kiest rechtenhouder NOS er voor om de eerste twee dagen niet live uit te zenden in de middag. Vrijdag 20 maart begint bijvoorbeeld om 09.45 uur al het programma, maar is dat alleen te volgen via een gratis livestream via Euro Vision. Een gratis account aanmaken is de enige vereiste aldaar.

NOS alleen 's avonds live

De NOS neemt de livestream zelf over op de eigen website op zaterdag 21 maart vanaf 17.30 uur. Dan kunnen kijkers zowel via het bovengenoemde Euro Vision kijken als via NOS.nl. Op de slotdag (22 maart) is het topatletiek pas voor het eerst op televisie te zien. Tijdens de grote finales moet je vanaf 18.45 uur op NPO 1 zijn. NOS.nl is wel weer vanaf 17.30 uur live. Op Euro Vision kun je áltijd terecht voor alle onderdelen.

BBC Two

Een gelukje voor als je de Engelse zender BBC Two (2) hebt, want daar is het hele weekend (met Engels commentaar) ook de WK indoor atletiek te volgen. Een extra mogelijkheid dus om de atletiek wel live op je televisie te kunnen zien, al moet je daar dus wel die zender voor hebben. In België (achter betaalmuur) en Duitsland zijn er geen toegankelijke zenders voor Nederlanders beschikbaar om het te volgen.

Geen Femke Broeders-Bol

Vanuit TeamNL doet Femke Broeders-Bol (ze is net getrouwd met haar Belgische man Ben Broeders) niet mee. Zij kampt nog met een voetblessure en kan haar eerste seizoen op de 800 meter dan dus ook niet volmaken met een WK. Zij slaat over ruim een maand ook de WK estafette over. De succesformule bij de 4x400 meter van Nederland moet dus op de schop.