Voor de atleten die meedoen aan de WK indoor ligt er flink wat prijzengeld klaar. Meedoen is belangrijker dan winnen, is vaak het motto, maar niet in het Poolse Torun. De organisatie heeft namelijk prijzengeld gereserveerd voor alle finalisten per onderdeel, niet voor alle deelnemers.

Femke Broeders-Bol, misschien wel Nederlands' beste en bekendste atlete, doet niet mee wegens een voetblessure, maar er zijn nog genoeg bekende namen die namens TeamNL een gooi doen naar het goud. Onder meer Lieke Klaver, Jessica Schilder en Jonas Phijffers staan ingeschreven en gaan voor de medailles in Polen van 20 tot en met 22 maart.

Veel geld te verdienen

Voor de top zes op elke discipline ligt prijzengeld klaar, met verreweg het hoogste bedrag voor goud. Die levert namelijk liefst 40.000 dollar (omgerekend zo'n 35.000 euro) op. Zilver moet het doen met de helft (20.000 dollar) en brons is de laatste prestatie die vijf cijfers voor de komma opbrengt: 10.000 dollar. De meest ondankbare positie (vierde) geeft toch een doekje voor het bloeden met 8000 dollar. Plek vijf is 6000 dollar waard en de zesde positie levert ook nog 4000 dollar op.

Prijzengeld WK indoor

40.000 dollar (35.000 euro) 20.000 dollar (17.300 euro) 10.000 dollar (8600 euro) 8000 dollar (7000 euro) 6000 dollar (5200 euro) 4000 dollar (3500 euro)

Driemaal cashen

Bovenstaande bedragen zijn zowel voor individuele prestaties als op teamonderdelen. Logischerwijs moeten bij dat laatste de gewonnen bedragen gedeeld worden door het aantal deelnemers. Elk onderdeel wordt weer opnieuw uitgekeerd. Zo kunnen bijvoorbeeld estafettelopers die ook individueel in actie komen, dubbel of soms zelfs driemaal cashen. Lieke Klaver komt bijvoorbeeld in actie op de 400 meter, de 4x400 meter gemengde estafette én de 4x400 meter vrouwenestafette.

Succesvolste landen op WK indoor

De Verenigde Staten is verreweg het succesvolste land op de WK indoor, met 314 medailles waarvan 129 keer goud op alle evenementen. Daarachter volgen Rusland, Duitsland, Groot-Brittannië, Jamaica en Frankrijk.