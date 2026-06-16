Femke Broeders-Bol moet hele andere dingen van zichzelf gaan vragen dan dat ze gewend is op de 400 meter horden. De Nederlandse topatlete is sinds dit seizoen bezig met haar debuut op de 800 meter en moet daarin nog veel leren. Wie is een betere leermeester dan Ellen van Langen, die in 1992 olympisch kampioen werd op die afstand? "Dat moet je voelen."

Broeders-Bol weet na een paar maanden trainen en één wedstrijd lopen op haar nieuwe afstand, precies waar het kantelpunt zit. "Toen voelde ik me bij 600 meter veel beter dan verwacht. Maar in training heb ik het al wel gemerkt. Het is alsof je heel lang in een grijze zone zit. Op de 400 meter gaat het lekker, heb je het heel even zwaar en dan ga je écht stuk. Bij de 800 moet ik leren dat ik me echt heel lang heel slecht voel", zegt ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Die ervaring moet ze krijgen'

Van Langen geeft in hetzelfde gesprek aan waar Broeders-Bol op moet letten. "Het is belangrijk dat Femke eerst een aantal 800 meters loopt om de dynamiek onder de knie te krijgen. Je loopt in een groepje en dat is echt anders. Soms gaat het ideaal zoals mijn race in Barcelona (1992, tijdens haar olympisch gouden race, red.). Maar soms loopt je door de groepsdynamiek overal in het veld, word je geduwd en moet je een nieuwe positie zoeken. Dat moet je voelen en die ervaring moet Femke krijgen.’’

Nederlands record

Een olympische medaille of zelfs de titel is nog ver weg voor Bol, die als eerste het Nederlands record van Van Langen in zicht krijgt als ze de 800 meter heeft geperfectioneerd. De snelste tijd ooit van een Nederlandse staat al jaren op naam van Van Langen: 1:55,54. "Mensen denken zo makkelijk over de tijd van Ellen en vragen mij wanneer ik dat record ga pakken. Het is zo’n bizar mooie en harde tijd. Als dat lukt, zou ik super blij zijn. Dan ben ik op zo’n hoog niveau. Als ik de tijd van Ellen ooit kan halen, zit ik echt bij de wereldtop.’’

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