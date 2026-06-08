Femke Broeders-Bol zal zondagavond tenenkrommend voor de buis hebben gezeten tijdens de 800 meter-race voor vrouwen. De topatlete zag namelijk dat rivalen van haar spectaculaire tijden liepen tijdens de Diamond League in Stockholm.

Zo heeft Audrey Werro zondagavond in Stockholm een bizarre prestatie neergezet tijdens de Diamond League. De Zwitserse topatlete leverde een spectaculaire race af op de 800 meter voor vrouwen. Ze versloeg niet alleen indoorwereldrecordhoudster Keely Hodgkinson, maar noteerde ook de op twee na snelste tijd ooit op de buitenbaan.

Sensationele tijden in Stockholm

De 'Rijzende Ster van Europa' van vorig jaar is nu de derde vrouw in de geschiedenis die de 800 meter onder de 1:54 minuten loopt. Werro, die in de laatste meters genadeloos toesloeg, won met een tijd van 1:53.98 minuten. Dit betekende een nieuw toernooirecord, een Zwitsers record, een Diamond League-record én de beste wereldprestatie van het seizoen. Daarmee zette Werro de snelste 800 meter neer sinds het wereldrecord van Jarmila Kratochvílová (1:53.28) uit 1983. Op de tweede plaats in de eeuwige ranglijst staat Nadezhda Olizarenko met 1:53.43 minuten uit 1980.

Hodgkinson zette een nieuw Brits record neer van 1:54.33 minuten voor de tweede plaats in Zweden, terwijl de Amerikaanse Roisin Willis haar persoonlijke record verbeterde en met 1:57.56 minuten de derde plaats pakte.

Werk aan de winkel voor Broeders-Bol

Deze tijden betekent dat er werk aan de winkel is voor Broeders-Bol, die vorig seizoen bekend maakte dat ze ging overstappen van de 400 meter horden naar de 800 meter. De Nederlandse deed niet mee aan de wedstrijd in Stockholm omdat ze nog steeds kampt met een hardnekkige voetblessure.

Wegens deze reden liep ze dit seizoen slechts één race over 800 meter. De olympisch kampioen maakt naar alle verwachting haar rentree op de baan tijdens de Fannie Blankers-Koen Games in Hengelo. Deze vinden plaats op zondag 21 juni.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover