Femke Bol en Nadine Visser blikken samen vooruit op de FBK Games in Hengelo. Bol zal daar voor het laatst in actie komen op de 400 meter, voordat ze richting de Olympische Spelen in Parijs gaat. "Het voelt als thuis", zegt de atlete over de FBK Games, die op 7 juli gehouden worden in eigen land.