Sudoku's, verhuizing en tijd met vriend: zo houdt Femke Bol het hoofd koel richting Olympische Spelen

De Olympische Spelen komen steeds dichterbij voor Femke Bol. De topatlete voelt al een 'leuke kriebel' richting Parijs. Daar zal ze voor een gouden medaille gaan op de 400 meter horden. Dan moet ze in deze drukke periode wel het hoofd koel houden.

"Het begint nu wel te kriebelen", vertelt Bol aan Sportnieuws.nl "Ik had eerst nog de EK om naar uit te kijken. Dat is nu voorbij en nu is het eerste grote toernooi de Spelen. Dus is er wel een leuke kriebel."

Verhuizing

Voor het zover is komt Bol eerst nog in actie op de NK, de FBK Games in Hengelo en de Diamond League in Londen. Alsof dat nog niet druk genoeg is, zit ze ook midden in een verhuizing.

Bol gaat in Heelsum samenwonen met haar vriend Ben Broeders, een Belgische polsstokhoogspringer. "We hoeven niets te verbouwen dus dat is lekker", vertelt Bol over haar nieuwe huis. "Ik ben nu niet zoveel thuis omdat ik aan het reizen ben. Dus ik denk dat het pas na de Spelen echt mijn thuis wordt."

De 24-jarige atlete vindt veel steun bij haar vriend. "We zijn er altijd voor elkaar." Ook na de EK atletiek in Rome. Daar pakte Bol zowel individueel als op de estafette goud, terwijl Broeders een dramatische avond beleefde. Hij eindigde als laatste in de finale en slechtte maar één hoogte.

"We waren blij en we waren iets minder blij, dat is hoe het is", vertelt Bol nuchter. "We zijn er voor elkaar als het goed gaat en als het minder goed gaat."

Op de Spelen hoopt ze ook weer op die steun. "Ik heb er gewoon heel veel aan dat we alles samen meemaken", vervolgt Bol. "Dan weet hij ook precies waar je doorheen gaat."

"Maar als België en Nederland heel ver uit elkaar liggen in het olympisch dorp, dan zullen we elkaar alleen bij het eten zien. Meestal zijn we rond de wedstrijddagen ook alleen met ons eigen ding bezig, dus we zien elkaar genoeg."

Sudoku's

En als ze dan toch alleen is, heeft Bol nog wat anders om haar hoofd koel te houden. Puzzelboekjes mogen niet ontbreken in haar koffer. "Sudoku's doe ik vaak. Maar hoe dichterbij een wedstrijd komt, hoe slechter ik word in sudoku's." Dan gaat de focus toch ergens anders naartoe.