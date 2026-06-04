Ali Boussaboun is een voormalig voetballer die onder meer voor ADO Den Haag, NAC Breda, Feyenoord en FC Utrecht speelde. De aanvaller speelde jeugdinterlands voor het Nederlands elftal en kwam tot dertien interlands namens Marokko.

Boussaboun is tijdens het WK voetbal vaak te zien in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl. Tijdens het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico schuift hij aan bij de dagelijkse ochtendshow om zijn mening over de gebeurtenissen tijdens het toernooi te geven.