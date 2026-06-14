Oranje maakt zich op voor de eerste groepswedstrijd op het WK. Nederland kende een matige voorbereiding met een nederlaag tegen Algerije en een nipte overwinning op Oezbekistan. De stemming was dan ook niet al te positief en dat raakte Frenkie de Jong. Robert Maaskant verbaasde zich daarover in de WK-voetbalpodcast van Sportnieuws.nl.

Dat er weinig positieve woorden over Oranje klonken, kwam ook binnen bij de spelersgroep. Op de persconferentie sprak de middenvelder van FC Barcelona openlijk over de impact daarvan. "Het was niet zo slecht als jullie denken", aldus De Jong. "Je krijgt het sentiment altijd mee. We snappen het ook wel, maar het is niet zo dat daardoor ons vertrouwen wordt aangetast. Hopelijk kunnen we jullie morgen wat meer vertrouwen geven."

Verbazing om woorden Frenkie de Jong

Die uitspraken werden onder het vergrootglas gelegd door de kritische Maaskant. "Het verbaast mij dat spelers zich daardoor laten raken. Rond het Nederlands elftal is er altijd kritiek. Je weet dat er naar wedstrijden wordt gekeken. Goed is goed en slecht is slecht. Tot nu toe was het gewoon niet goed", oordeelt Maaskant. "Als coach zou ik dat proberen weg te houden bij de groep. Je moet juist positiviteit uitstralen. Het heeft geen zin als het Nederlands elftal zichzelf naar beneden praat. Dan win je geen wedstrijden."

Positiviteit om Oranje

"Ik sta er eigenlijk best positief in", gaat analist Ralf Seuntjens verder. "De verdediging en het middenveld zijn van wereldniveau, vind ik. Aanvallend is het wat minder, maar ik denk wel dat er veel mogelijk is als ze in een flow komen. Met een Memphis Depay en een Cody Gakpo, die bij het Nederlands elftal altijd iets magisch heeft. Een halve finale is zeker mogelijk. En met een beetje geluk zelfs de finale."

Volgens Seuntjens moeten er tactisch wel concessies worden gedaan. "Niet eigenwijs zijn en je aanpassen naar een 5-3-2-systeem", zegt hij. Ali Boussaboun gaat vervolgens het rijtje af: "Goede keeper, goede verdediging, maar het ontbreekt aan stootkracht. Je kunt voetballen tot aan de zestien, maar daar wordt het lastig als je niet scherp of goed genoeg bent."

In de ogen van Maaskant ontbreekt het Oranje aan een type als Vinícius, iemand die in zijn eentje een wedstrijd kan kantelen. De Braziliaan scoorde zaterdagnacht (Nederlandse tijd) tegen Marokko, terwijl zijn land niet goed speelde. "Maar ik heb wel vertrouwen in het Nederlands elftal", blijft Seuntjens bij zijn standpunt. "Dat vind ik mooi", reageert Maaskant. "Het is vandaag Oranjekoorts-dag."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwste aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast maakt een debutant zijn opwachting. Ralf Seuntjens sluit na zijn knappe promotie met Lommel aan bij het podcastteam. Met de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan op komst neemt de spanning bij Robert Maaskant en de andere analisten flink toe. Uiteraard bespreken zij de laatste ontwikkelingen rond het Nederlands elftal, terwijl Seuntjens ook zijn frustratie over één Oranje-speler uitspreekt.

Daarnaast komt de fraaie goal van Ismael Saibari voorbij en deelt Ali Boussaboun zijn analyse van het duel tussen Marokko en Brazilië. Dat en nog veel meer hoor je in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Luister iedere dag vanaf 07.30 uur via je favoriete podcastapp of op YouTube.

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