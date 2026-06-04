Hedwiges Maduro is een van de gezichten van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast. Hij schuift veelvuldig aan tijdens de dagelijkse voetbalshow om de gebeurtenissen tijdens het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico te duiden.

De voormalig topvoetballer speelde in zijn loopbaan voor onder meer Ajax, Valencia, Sevilla en FC Groningen. Met de Amsterdammers won hij meermaals de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker, terwijl hij met Valencia ook het Spaanse bekertoernooi op zijn naam wist te schrijven.

In totaal kwam Maduro tot 18 interlands voor het Nederlands elftal. Zo speelde hij onder meer mee tijdens het WK van 2006. Met Jong Oranje won hij een jaar later het EK onder 21 jaar. In 2008 vertegenwoordigde hij Oranje op de Olympische Spelen van Beijing.