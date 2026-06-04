Ralf Seuntjens is profvoetballer. In het verleden speelde hij in Nederland voor RBC Roosendaal, NAC Breda, Telstar, VVV-Venlo en De Graafschap. In 2016 werd hij topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Daarnaast speelde hij ook voor het Japanse Imabari. Sinds 2025 komt hij uit voor het Belgische Lommel SK, waarmee hij in zijn debuutjaar promoveerde naar het hoogste niveau.

Tijdens het WK voetbal is Seuntjens te zien in de WK voetbalpodcast van Sportnieuws.nl. Van 11 juni tot en met 19 juli wordt de dagelijkse ochtendshow gemaakt en zal Seuntjens veelvuldig aanschuiven.