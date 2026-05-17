Max Verstappen werd zaterdag- op zondagnacht onderdeel van een stukje racehistorie. Nog niet eerder reed de Nederlandse topcoureur 's nachts, maar daar kwam tijdens de 24 uur van de Nürburgring verandering in. En hoe: Verstappen beleefde een enerverende paar uur in het donker.

Verstappen kwam midden in de Nederlandse nacht het in het donker gehulde circuit op voor zijn eerste competitieve rondjes in het donker ooit. Donderdagavond had hij zich wel al moeten bewijzen in de voor hem bijzondere omstandigheden, maar kwam hij glansrijk door de nachttest. In de Formule 1 rijdt hij natuurlijk wel in het donker, maar dan is het avond. In de nacht racete hij nog niet eerder op topniveau. De organisatie achter de 24 uur van de Nürburgring was er als de kippen bij om de eerste meters van de Nederlander vast te leggen.

Hij reed ook nog eens een dubbele stint voor zijn eigen team. Dat betekende dat hij tijdens de pitstop kon blijven zitten en dus twee sessies achter elkaar plakte. Daardoor konden zijn drie teamgenoten extra rust pakken en zich opladen voor de zondagsessie. Om 15.00 uur Nederlandse tijd is de finish en de Mercedes van Max Verstappen Racing.com doet mee om de winst in Duitsland. Dat is ook te zien aan de drive van Verstappen, die volop voor P1 racet.

Helemaal van het leien dakje ging het niet voor de Nederlander op de Nordschleife. Overdag kwam hij al goed weg na een slippertje, maar in het donker ging het écht bijna mis. In het elfde uur van de race kwamen de Nederlander en Maro Engel in aanraking met elkaar toen ze met 270 kilometer per uur streden om de leiding. Het race-incident gebeurde rond 02.00 uur, toen Engel probeerde om Verstappen weer terug in te halen voor de leiding in de race.

In een poging twee langzame auto's voor hen te passeren, kozen beide coureurs ervoor om naar links te sturen. Engel en Verstappen raakten elkaar en Engel werd daardoor het vochtige gras op gedwongen. Daar begon zijn auto te glibberen, maar hield hij 'm met flink wat stuurmanskunsten recht op de baan en voorkwam hij een crash. Rond de klok van 04.00 uur eindigde de dubbele stint van Verstappen en is hij gaan rusten.

Teamgenoot Lucas Auer heeft het stuur overgenomen en rijdt aan de leiding namens het team van de viervoudig wereldkampioen Formule 1. Verstappen komt in de ochtend ook weer de baan op en kan dan gaan voor een historische zege.

