Het liep al niet van een leien dakje voor Tom Coronel op de Nürburgring, maar nu heeft de 54-jarige Nederlander er een flink probleem bij. Zijn Audi kampt met koppelingsproblemen, waardoor de strijd om de zege in zijn klasse er voor hem al op zit.

Coronel wist al snel dat er iets goed mis was. "Ik stapte in de auto en vanaf dat moment was het al niet goed. Ik gaf gas, de toeren schoten omhoog, maar de auto pakte hem pas later weer op. Ik moest constant met het gas spelen om überhaupt vooruit te komen", vertelt hij tegenover Viaplay. Na een paar ronden was de conclusie snel getrokken. "Leg die koppeling maar klaar. Hier hoef je echt niet aan te twijfelen."

Coronel hield twaalf ronden vol, maar het werd alleen maar erger. Om de auto enigszins onder controle te houden schakelde hij over naar een regenmapping. "Alles ging in traction control. Ik kwam de bochten amper meer uit en zelfs dan had ik nog wheelspin. Op zo'n moment ben je eigenlijk een rijdende chicane", aldus Coronel.

Dat zorgde ook voor het nodige contact met andere auto's op het circuit. "Bij de start was het al rommelig, daar werd ik naar buiten gedrukt. Later werd ik opnieuw geraakt, simpelweg omdat ik niet meer normaal kon accelereren uit de bochten." De schade is fors. De koppeling moet volledig vervangen worden, wat ongeveer een uur en twintig minuten in beslag neemt. "Dat is natuurlijk dramatisch in zo'n race", sluit Coronel af. Finishen is nu het hoogst haalbare.

Nog niet het weekend van Coronel

Het is niet de eerste tegenslag voor Coronel dit weekend. Tijdens de kwalificaties wist hij zich niet te plaatsen voor Top Qualifying 2 en begon hij zijn race vanaf P31. Een flinke domper voor de routinier, die uitkomt voor Max Kruse Racing in een Audi R8 LMS GT3.

Verstappen doet het uitstekend

Terwijl Coronel pech heeft, gaat het buurman Verstappen een stuk beter af. De twee Nederlanders staan dit weekend letterlijk naast elkaar in de pitstraat. Verstappen in box 9, Coronel in box 8. Voor Coronel is het na 36 jaar racen pas de eerste keer dat hij tegen de viervoudig Formule 1-wereldkampioen strijdt. Verstappen reed in zijn openingsstint van de tiende naar de eerste positie, voor Coronel geldt dat hij voorlopig alleen maar kan toekijken.

