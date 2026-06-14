Autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. De 31-jarige Fries bestuurde een Toyota- hypercar en vormde een team met de Japanner Kamui Kobayashi en de Brit Mike Conway. De Vries is na Gijs van Lennep (1971 en 1976) en Jan Lammers (1988) de derde Nederlandse autocoureur die de overall-zege weet te behalen in de Franse langeafstandsklassieker, waar ook dit jaar weer 300.000 bezoekers waren.

De Vries is oud-kampioen in de Formule 2. Hij reed in 2023 tien races voor het team van AlphaTauri in de Formule 1 en werd in het seizoen 2020/21 wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E.

Robin Frijns maakte het Nederlandse succes nog groter door in een BMW als tweede te finishen op slechts tien seconden achterstand. De Limburger reed de 24-uursrace samen met de Duitser René Rast en de Zuid-Afrikaan Sheldon van der Linde.

Spannende editie

De 94e editie van de 24 Uur van Le Mans was bijzonder spannend. De snelste wagens in de race, de hypercars van Toyota, BMW en Cadillac, waren aan elkaar gewaagd. De verschillen bleven 24 uur lang binnen de minuut.

De Toyota van De Vries en co had geen goede startpositie en begon als veertiende, maar maakte in de beginuren de achterstand snel goed. In de laatste uren reden de Nederlander, Conway en Kobayashi constant in de voorhoede en duelleerden met de BMW van het team van Frijns en de Toyota van het trio Sébastien Buemi, Brandon Hartley en Ryo Hirakawa.

De spanning was groot in de laatste minuut, want het leek erop alsof Kobayashi, de laatste bestuurder van de leidende Toyota, te weinig brandstof in de tank had. Hij wist op de laatste druppels nog net als winnaar langs de finishvlag te rijden.

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