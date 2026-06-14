Max Verstappen is na een anonieme Grand Prix van Barcelona-Catalonië geëindigd op een vierde plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur begon op plek vijf en zag het gat met de rijders voor hem vrijwel direct na de start oplopen. De winst ging naar Lewis Hamilton, die dankzij een virtual safety car zijn eerste zege voor Ferrari pakte. WK-leider Kimi Antonelli viel vlak voor de finish onverwachts uit en ziet zijn voorsprong dus flink slinken.

Al het hele weekend ging het niet echt goed met Max Verstappen. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk op de vijfde plek, maar mopperde openlijk op de staat van zijn bolide. "Dat is het hele weekend al het geval. Dat de auto niet doet wat ik wil. Als je dan instuurt, soms stuurt 'ie wel in en soms weer niet. En dat maakt het natuurlijk lastig", vertelde hij na afloop.

Moeizame start

Verstappen raakte al snel na de start de aansluiting met de vier auto's voor zich kwijt. Daarna raakte hij even verwikkeld in een duel met Charles Leclerc. De auto voelde nog altijd niet goed voor Verstappen. Hij klaagde al snel over zijn banden en sprak cynisch door de boordradio. "Knap dat ik zelfs op de rechte stukken aan het wiebelen ben." Daardoor besloot de Nederlander al snel de pit in te gaan. Ook na een tweede pitstop lukte het hem niet om de achterstand nog te verkleinen.

George Russell begon op pole position en hield de leiding lange tijd vast, maar had pech met de pitstops. Hij was net naar binnen geweest toen Fernando Alonso plots stil kwam te staan op de baan, waardoor er een virtual safety car kwam. Daar kon Lewis Hamilton van profiteren met een gratis pitstop. De ervaren Brit hield de leiding vast en greep eenvoudig zijn eerste overwinning voor Ferrari. Hij zorgde daarmee voor een einde aan de dominantie van Mercedes, dat de eerste zes races van het seizoen had gewonnen.

Problemen Mercedes

Russell leek als derde te eindigden, achter zijn teamgenoot Kimi Antonelli. Opnieuw streden de beide coureurs van Mercedes vooral met elkaar. Maar vlak voor het eind viel WK-leider Antonelli opeens uit, net als Ferrari-coureur Leclerc. Daardoor werd Russell tweede en pakte Lando Norris de derde plek.

Verstappen kwam dankzij zijn pitstop tijdens de virtual safety car in de slotfase wel nog dicht in de buurt van regerend kampioen Norris, maar uiteindelijk bleek de achterstand te groot. Hij finishte uiteindelijk op de vierde plek, na het uitvallen van Antonelli.

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