Topcoureur (31) heeft 'gebroken hart' na bizar ongeluk: 'De ergste pijn die ik ooit heb gevoeld'

De 24 Uur van Le Mans heeft een pijnlijke afmelding te verwerken gekregen. Topcoureur Michelle Gatting, één van de drie Iron Dames, moet iconische race dit jaar aan zich voorbij laten gaan na een bizar incident tijdens de officiële testdag op het Circuit de la Sarthe.

De 31-jarige Deense brak een van haar voeten tijdens een pitstoptraining. Volgens Racer.com gebeurde dit toen de monteurs de auto per ongeluk van de krik lieten zakken terwijl Gatting's voet eronder lag. Haar plaats in het Iron Dames-team wordt ingenomen door de Belgische Sara Bovy, voor wie dit de vijfde deelname aan de 24 Uur van Le Mans wordt. Ze zal samen met debutante Célia Martin en Rahel Frey de Porsche met nummer 85 besturen.

'Betreuren te moeten aankondigen...'

'De Iron Dames en Manthey Racing betreuren te moeten aankondigen dat Michelle Gatting niet zal deelnemen aan de 24 uur van Le Mans dit jaar. Ze liep een voetbreuk op tijdens een pitstoptraining bij de testdag. Dit is een enorme teleurstelling voor Michelle en het hele team, maar ze is positief en richt zich nu op haar herstel met de volledige steun van Iron Dames en Manthey', schrijft het team.

Vervanger

'Sara Bovy neemt haar plaats in naast Rahel Frey en Célia Martin. Met vier eerdere Le Mans-deelnames en goede resultaten op het circuit, zijn haar ervaring en vastberadenheid cruciaal voor het team in deze uitdaging.'

'Ik weet niet waar ik moet beginnen'

Zelf reageert ze met een gebroken hart op het nieuws. "Ik weet niet waar ik moet beginnen", zegt ze op Instagram. "Dit is waar we allemaal mee bezig waren, ons hoogtepunt van het jaar. Dit zou mijn zevende keer Le Mans worden en ik heb er heel hard voor gewerkt. Ik voelde me klaar, fit en lichter dan ooit. Maar het was not meant to be."

'Ergste pijn ooit'

De pijn die ze van binnen voelt, is net zo erg als 'van buiten' ten tijde van het ongeluk. "De pijn was het ergste dat ik ooit gevoeld heb. Ik wist meteen dat het het einde betekende van mijn Le Mans-avontuur dit jaar. Ik ben heart broken, want Le Mans betekent zoveel voor me dat ik er zelfs een tatoeage van heb op mijn arm. Ik ben gemotiveerd om sterker terug te komen, maar eerst moet ik herstellen. Bedankt aan iedereen voor de steun in dit hele moeilijke moment."