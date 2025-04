Tennislegende keert terug in spotlights tijdens 'iconisch' sportevenement: 'Extreem slopende race'

Roger Federer maakt binnenkort zijn opwachting op een heel ander speelveld dan de tennisbaan. De Zwitserse tennislegende zal namelijk het startsein geven voor de legendarische 24 uur van Le Mans. Op zaterdag 14 juni zwaait Federer de vlag waarmee de bekendste endurance-race ter wereld officieel van start gaat.

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kijkt ernaar uit om deel uit te maken van dit iconische motorsportevenement. "Het is een enorme eer om uitgenodigd te zijn om de 24 uur van Le Mans te starten, een iconische maar extreem slopende race", zegt Federer. "Ik ben altijd gefascineerd geweest door de toewijding, precisie en veerkracht die het vereist. Het wordt bijzonder om dat van dichtbij te ervaren."

Roger Federer in de voetsporen van grote sterren

Met zijn rol als officiële starter treedt Federer in de voetsporen van talloze wereldsterren die eerder het startschot gaven voor de legendarische race. Onder anderen LeBron James, Brad Pitt, Rafael Nadal, Zinédine Zidane en Fernando Alonso stonden eerder op de grid om de 24 uur van Le Mans officieel te openen. De organisatie nodigt elk jaar bewust een internationaal icoon uit om de mondiale allure van het evenement kracht bij te zetten.

Volgens de organisatie is Federer de ideale persoon voor deze symbolische rol. "Zijn invloed reikt veel verder dan alleen tennis", stelt ACO-voorzitter Pierre Fillon. "Hij belichaamt elegantie en sportieve toewijding. Zijn aanwezigheid versterkt de uitstraling van een editie die nu al uitzonderlijk belooft te worden."

Legendarische race met Nederlandse inbreng

De 93e editie van de 24 uur van Le Mans telt 62 deelnemende teams verdeeld over drie klassen: Hypercar, LMP2 en LMGT3. De race zelf begint op 14 juni om 16:00 uur, voorafgegaan door trainingen, kwalificaties en de spectaculaire Hyperpole. Met Federer als officiële starter begint de legendarische race in ieder geval in stijl.

Ook Nederlandse inbreng ontbreekt dit jaar niet: onder meer Nyck de Vries en Robin Frijns verschijnen aan de start. Beide coureurs zijn actief in de Hypercar-klasse en hopen zich met hun teams te mengen in de strijd om de eindzege op het iconische Circuit de la Sarthe.