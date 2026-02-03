De wereld is een nieuwe glamourkoppel rijker, zo lijkt het. Het gaat de laatste dagen veel over Formule 1-icoon Lewis Hamilton en de wereldberoemde Kim Kardashian. De twee schijnen het heel leuk met elkaar te hebben. Hamilton en Kim K vliegen kriskras door Europa voor de nodige dates. De laatste was in de stad van de liefde.

Britse media pakten maandag groots uit met de aankondiging van het romantische uitje tussen de Formule 1-coureur en televisiepersoonlijkheid. Waar ze aanvankelijk dachten dat het ging om een samenzijn van 24 uur, blijkt dat de twee vervolgens vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Parijs zijn gevlogen. Volgens insiders hebben de twee tortelduifjes daarvoor de privéjet van Kardashian met een waarde van zo'n 85 miljoen euro gebruikt.

Een bron dichtbij de twee gaf tegenover The Sun meer details prijs over de situatie. "Kim en Lewis hebben zulke intense werkschema's, dus ze willen graag zo veel mogelijk tijd samen doorbrengen. Op dit moment zijn ze onafscheidelijk and plannen ze hun afspraakjes rond Kims werkverplichtingen."

Militaire operatie

Zo was Kardashian in Londen voor een van haar merken: SKIMS. Daar is ook topschaatsster Jutta Leerdam onderdeel van. "Ze houden hun relatie erg discreet", zegt de bron. De twee verbleven in het luxueuze Estelle Manor, waar ze in privacy genoten van elkaars samenzijn. Op maandag vlogen ze naar Parijs, waar voor de mediapersoonlijkheid opnieuw een evenement van SKIMS op de planning stond. "Kim vindt het fantastisch om tijd in Parijs door te brengen en wilde dat Lewis met haar meeging", vertelt een andere ingewijde.

Doordat de twee zoveel bekendheid genieten, proberen Hamilton en Kardashian hun afspraakjes zo veel mogelijk geheim te houden. Zo gaan ze via zij-ingangen van hotels en gebruiken ze ondergrondse parkeergelegenheden. "Het is een soort militaire operatie om ze van de ene naar de andere plek te verplaatsen, maar Kim heeft haar twee lijfwachten en Lewis heeft zijn persoonlijke beveiliger bij zich om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt."

Nieuwe F1-seizoen

Het stel kent elkaar al meer dan tien jaar. Dat gaat terug toen Hamilton nog een relatie had met zangeres Nicole Scherzinger en Kardashian samen was met Kanye West. Zij hebben samen vier kinderen. De Formule 1-coureur had her en der wat dates, maar echt serieus werd het nooit.

De 41-jarige Hamilton maakt zich op voor zijn twintigste seizoen in de Formule 1. Hij is zevenvoudig wereldkampioen, dat record deelt hij samen Michael Schumacher. Hamilton is tegenwoordig in dienst bij Ferrari. Met dat team had hij vorige week de eerste wintertests. Die waren precies op tijd af om op dates te gaan met Kardashian. Halverwege februari vliegt Hamilton naar Bahrein voor nog twee testweken. Op 8 maart is de eerste grand prix, in het Australische Melbourne.