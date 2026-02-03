Jutta Leerdam is helemaal klaar voor de Olympische Spelen en dat ontgaat ook de grote internationale media niet. De Westlandse topschaatsster koos voor een opvallend vervoersmiddel op weg naar Milaan, waardoor ze nu al in het middelpunt van de aandacht staat.

Afgelopen weekend maakte Leerdam de reis naar Italië om zich daar voor te bereiden op de Olympische Winterspelen die op vrijdag 6 februari van start gaan. Voor Leerdam volgt er dan al vrij snel een cruciale dag op de spelen. Op maandag 9 februari gaat ze om 17:30 uur van start op de 1000 meter. Op deze afstand hoopt de specialiste haar eerste gouden medaille op de Olympische Spelen te gaan pakken.

Leerdam reisde af naar Milaan met een prachtig privévliegtuig waar ze door het personeel in de watten werd gelegd. Op haar Instagram deelt ze beelden van het vliegtuig dat volledig was versierd en ook aan lekker eten onderweg was gedacht door het personeel.

Duitse tabloid

Het Duitse Bild besloot een bericht te wijden aan de luxueuze reis van Leerdam naar Milaan. De veelgelezen tabloid noemt de Nederlandse vol verbazing en bewondering nu al de 'olympische koningin' en dat terwijl de spelen nog moeten beginnen. "Op de spelen van 2022 groeide Leerdam uit tot een ster. Ze won zilver op de 1000 meter, maar kroonde zich ook tot social media-koningin van de Olympische Spelen. Nu vier jaar later, gaat ze weer naar de spelen maar dan als een internationale superster", zo omschrijft Bild de afgelopen vier jaar van Leerdam in een notendop.

De populaire tabloid heeft aandacht voor de oranje vlaggetjes die in het privévliegtuig hangen en waarop de tekst 'Succes Jutta' te lezen is. Ook de taartjes met 'Succes Jutta' en de luxe gerechten die worden opgediend, vallen in de smaak. Door haar bekendheid heeft Leerdam volgens Bild 'totaal andere financiële middelen dan de meeste andere atleten'.

Jake Paul

Met de termen 'Olympische koningin' en 'social media-koningin' doelt Bild natuurlijk op Leerdam haar grote bekendheid en haar levenstijl. Inmiddels heeft ze meer dan vijf miljoen volgers op Instagram, is ze het gezicht van een sportkledinglijn van Nike en internationaal bekend door haar relatie met Jake Paul. Leerdam en de Amerikaanse bokser/influencer zijn inmiddels verloofd.

Engeland

Ook The Sun, de bekende tabloid uit Engeland, pakt uit met de reis van Leerdam. "Jake Pauls vriendin Jutta Leerdam vliegt met een privéjet naar de Olympische Winterspelen", lezen we in de kop en uiteraard kan een woordspeling niet ontbreken: "In it to wing it." Wat lastig te vertalen, maar het is een variant op de uitdrukking 'In it to win it', wat zoveel betekent als 'Meedoen om te winnen'. De 'wing' slaat dan natuurlijk op de vleugel van het privévliegtuig dat Leerdam gebruikte.

Hoewel The Sun Leerdam dus aankondigt als de vriendin van Jake Paul, erkent de tabloid dat ze met haar vijf miljoen volgers op Instagram zelf ook al 'een wereldster' is. "Het bekende duo kan dus met geld smijten om een ​​luxueuze levensstijl te leiden, en Leerdam arriveerde voor de aankomende Spelen in Italië op een luxere manier dan de meeste anderen."

Talloze reacties

Ook in België en Zweden duiken de beelden van de privévlucht op in populaire media. Daarnaast heeft de post van Leerdam zelf zo'n 150.000 likes verzameld. Reacties zijn er van onder meer haar twee zussen, haar moeder en schoonmoeder en natuurlijk van verloofde Paul zelfs. Die meldt dat het tijd is om te gaan schijnen.

Vandaag Inside

Ook in Nederland is er de nodige aandacht voor de vlucht van Leerdam. Vanuit de hoek van Vandaag Inside kwam de nodige kritiek. Johan Derksen noemt het gedrag van de sprintster 'stuitend'.