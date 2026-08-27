Bij Lazio spelen met Kenneth Taylor, Danilho Doekhi en Tijjani Noslin tegenwoordig liefst drie landgenoten. Het drietal begon het seizoen in de Serie A afgelopen maandag met een zege, maar was ook getuige van een bijzonder debuut. Romano Floriani Mussolini viel in tijdens het duel en hij is de achterkleinzoon van de beruchte Italiaanse dictator Benito.

Lazio won maandag in de eerste wedstrijd van het seizoen met 1-0 op bezoek bij Bologna en deed dat met Taylor en Doekhi in de basis. Zij speelden de volle negentig minuten, terwijl landgenoot Noslin tien minuten voor tijd inviel. Hij was echter niet de opvallendste invaller bij Lazio, want die eer was ongetwijfeld weggelegd voor Romano Floriani Mussolini.

De achterkleinzoon van de beruchte Italiaanse dictator Benito Mussolini staat al jaren onder contract bij Lazio, maar werd de afgelopen jaren telkens uitgeleend. Vorig jaar speelde hij op huurbasis bij Cremonese en namens dat team debuteerde hij ook in de Serie A.

Debuut voor Lazio

Dit seizoen lijkt de verdediger echter eindelijk een kans te krijgen bij het eerste team van Lazio en tegen Bologna leverde dat hem zijn eerste duel voor club uit Rome op. Floriani begon op de bank en mocht al na negentien minuten invallen door een blessure bij Adam Marusic. Hij liet zich direct gelden, want de achterkleinzoon van de dictator stond nog maar drie minuten in het veld of hij had al een gele kaart te pakken.

De Lazio-verdediger speelde overigens niet met de naam Mussolini op zijn rug, maar koos voor zijn voornaam Romano. Dat hij de achternaam van zijn opa heeft, is op zichzelf al vrij opmerkelijk, want zijn moeder Alessandra is de kleindochter van de dictator. Toen Floriani geboren werd, was het in Italië nog niet gebruikelijk om ook de achternaam van de moeder te krijgen. Zijn moeder wist echter een speciale uitzondering te verkrijgen om zoon Romano toch die naam te kunnen geven.

Ondanks dat Benito Mussolini Italië van 1922 tot en met 1943 jarenlang aan een fascistisch regime onderwierp en voor vele doden verantwoordelijk was, is zijn kleindochter namelijk niet bepaald negatief over hem. Zij verdedigde haar opa meermaals in het openbaar en was ook jarenlang actief in de politiek namens rechtse partijen.

Omstreden fans van Lazio

Dat de 22-jarige voetballer uitgerekend bij Lazio onder contract staat is overigens een bijzonder toeval. Zijn opa was vroeger tenslotte supporter van de club en zelfs erelid. Een deel van de fans van Lazio wordt al heel lang gelinkt aan extreemrechts en fascistische denkbeelden.

In maart 2024 zongen fans van de club voor een duel in de Champions League tegen Bayern München fascistische liederen en ook maakten ze fascistische gebaren. Dat deden ze in een bierhuis, waar de Duitse dictator Adolf Hitler ooit zijn plannen presenteerde. Hitler was één van de bondgenoten van Mussolini.