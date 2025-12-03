Voor Ajax was er dinsdag eindelijk weer een lichtpuntje in een dramatische periode. Dat zorgde voor lachende gezichten bij middenvelders Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens een opvallend uitstapje. Samen met hun bekende vriendinnen gingen ze op pad.

Dat had alles te maken met een evenement van modemerk Miu Miu. Zowel de vriendin van Taylor, Jade Anna van Vliet, als de vrouw van Klaassen, Laura Benschop, werkt als influencer. Daarom werden zij dinsdagavond uitgenodigd in de exclusieve Miutine Club.

'Neem je man mee naar werk'

Het is uitzonderlijk dat de voetballers zich ook laten zien op zo'n publiek event. De twee Ajacieden staan niet graag in de spotlights en delen op sociale media dan ook vrijwel uitsluitend beelden van hun sportcarrière. Daar wilden Van Vliet en Benschop eens verandering in brengen. "We maakten er een neem je man mee naar werk-evenement van", schrijft Jade Anna aan haar 1 miljoen volgers op Instagram.

Daar deelt ze ook beelden van zichzelf en haar vriend aan de bar en aan een spelletjestafel. De sfeer was goed en dat zal zeer te maken hebben met de overwinning op FC Groningen op dinsdag.

Ajax - FC Groningen

Ajax won met 2-0 in een lege Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd werd zondag gestaakt vanwege het vele vuurwerk dat werd afgestoken door de harde kern.

Ajax voorkwam daarmee in een leeg stadion dat het een negatief clubrecord vestigde. De ploeg van interim-coach Fred Grim verloor achtereenvolgens van Galatasaray, FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken, dit jaar ook.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!