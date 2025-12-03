Vuurwerk kwam er niet, tijdens het restant van Ajax - FC Groningen dat dinsdag werd uitgespeeld. Op het veld althans. Buiten de Johan Cruijff ArenA klonken flinke knallen, vermoedelijk door Ajax-fans. De politie gaat daartegen optreden.

Ajax en FC Groningen moesten afgelopen zondag in de vijfde minuut naar binnen, nadat de F-side zowat in brand vloog. Supporters wilden een overleden fan eren en gebruikten daarbij een bult vuurwerk. Het zorgde voor een onveilige situatie op het veld, waarna scheidsrechter Bas Nijhuis het duel stillegde. Na een afkoelpauze van bijna driekwartier werd er weer verder gevoetbald.

Maar dat duurde nog geen dertig tellen. Na de hervatting bleek dat er nog voldoende vuurwerk over was om het duel te doen staken. Het zorgde ervoor dat Ajax en FC Groningen de wedstrijd dinsdag vanaf de zesde minuut verder moesten spelen in een leeg stadion.

Knallen buiten de ArenA

Toch klonk tijdens de eerste- en tweede helft vuurwerk. Niet in het stadion, maar daarbuiten. Er was blijkbaar nog een restje over van zondag wat kon worden aangestoken. Dat gebeurde omliggende wijken bij de Johan Cruijff ArenA. Dat kreeg de politie ook mee. "We hebben de kentekens", vertelt een van de agenten aan De Telegraaf. "Het ging allemaal erg snel, maar ze zijn genoteerd", grijnst hij.

Een buurtgenote noemt de actie "ludiek", in tegenstelling tot wat er zondag gebeurde. Volgens haar klaagde buren over moeilijk ademen vanwege alle rook. "Er zitten daar ook kleine kinderen, hè", merkt ze op. "Dan is deze actie, zo in de wijk, ergens nog grappig bedoeld, denk ik."

Terminale fan de dupe

Een ongeneeslijk zieke supporter van Ajax liep door het vuurwerkdebacle de kans mis om zijn favoriete ploeg voor de allerlaatste keer te zien. Dinsdag mocht hij als enige op herhaling, maar toen bleek dat zijn situatie ernstig verslechterd was.

Ajax heeft naar eigen zeggen de eerste daders van afgelopen zondag geïdentificeerd. De club heeft ook al ingegrepen, door het fanatieke vak leeg te laten voor het thuisduel met Feyenoord op 14 december.

