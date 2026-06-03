De vriendschappelijke wedstrijd tussen DR Congo en Chili, die in Spanje zou plaatsvinden voorafgaand aan het WK, is geannuleerd. De reden? Angst voor de ebola-uitbraak in het Afrikaanse land.

De stad La Línea de la Concepción, in het zuiden van Spanje nabij de grens met Gibraltar, zou op 9 juni gastheer zijn van de wedstrijd in het stadion met een capaciteit van 10.000 toeschouwers. Juan Franco, de burgemeester van de stad, verklaarde dinsdag dat hij de wedstrijd moest uitstellen als voorzorgsmaatregel, na aanbevelingen van de gezondheidsdienst van de regionale overheid.

Wedstrijd afgekeurd

“Ik heb het decreet ondertekend dat de organisatie van de wedstrijd tussen DR Congo en Chili verbiedt. Een rapport van het hoofd van de gezondheidsdienst van de gemeente La Línea adviseerde ten stelligste tegen het organiseren van de wedstrijd, gezien de gezondheidsrisico’s die zouden kunnen ontstaan”, aldus de burgemeester volgens ESPN.

Ook achter gesloten deuren spelen was geen optie. DR Congo neemt voor het eerst sinds 1974 deel aan het WK, toen nog onder de naam Zaïre. De voorbereidingen zijn echter ernstig verstoord door de ebola-uitbraak in het land. Sinds de annulering van hun voorbereidingsplannen in DR Congo, traint het team in België. Daar spelen ze woensdag tegen Denemarken, in Luik.

Congo op WK tegen Portugal

Congo kwalificeerde zich voor het WK voetbal via de intercontinentale play-offs. Eerst werd Nigeria in de Afrikaanse play-offs uitgeschakeld, waarna in de finale van de mondiale play-offs Jamaica werd uitgeschakeld. Bij de loting werd Congo vervolgens gekoppeld aan Portugal, Oezbekistan en Colombia in Groep K.

De selectie van DR Congo voor het WK

Doelmannen : Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (Noah), Matthieu Epolo (Standard Luik)



Verdedigers : Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Joris Kayembe (Genk), Dylan Batubinsika (AEL Larissa), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United), Rocky Bushiri (Hibernian), Steve Kapuadi (Widzew Lodz)



Middenvelders : Meschak Elia (Alanyaspor), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Charles Pickel (Espanyol), Gael Kakuta (AEL Larissa), Noah Sadiki (Sunderland), Nathanael Mbuku (Montpellier), Ngal'ayel Mukau (Lille), Brian Cipenga (Castellon)



Aanvallers: Cedric Bakambu (Betis), Theo Bongonda (Spartak Moskou), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle), Simon Banza (Al Jazira)

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