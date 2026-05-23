Het WK voetbal komt eraan. Nog minder dan drie weken en dan is het zover, dan is het grootste en gekste WK ooit van start gegaan. Voor de nationale ploeg van Congo is de voorbereiding op het toernooi allerminst ideaal. De Amerikaanse overheid heeft hen een heftige maatregel opgelegd wegens de situatie in het land. Ze moeten drie weken in quarantaine.

Sinds vrijdag moet de ploeg van Congo zich namelijk volledig isoleren voordat ze Amerika mogen betreden. De ploeg zou op 11 juni in Houston aankomen, maar moet daarvoor dus de nodige maatregelen treffen. Dit alles heeft te maken met de ebola-uitbraak in het land. "Op dit moment nemen wij strengere maatregelen dan de WHO (wereld gezondheidsorganisatie, red.)", vertelt Andrew Giuliani in gesprek met ESPN. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie van het WK vanuit het Witte Huis.

Ebola uitbraak

Momenteel is er een nieuwe uitbraak van het ebolavirus in het oosten van Congo wat ervoor zorgde dat de WHO een gezondheidswaarschuwing afkondigde. Deze neemt Amerika, met het WK in gedachte, erg serieus.

Veel van de spelers die voor Congo spelen, voetballen bij Europese ploegen en verblijven dus al in Europa. "Het team is verder al verplaatst naar België, waar ze zich momenteel voorbereiden op het WK", vertelt Giuliani. "Wanneer een nieuw persoon de 'bubbel' inkomt, moet die apart geïsoleerd worden. Als iemand symptomen ontwikkelt, brengt dat het risico mee dat de hele ploeg niet aan het WK kan deelnemen", waarschuwt hij de nationale ploeg.

WK programma Congo

Congo speelt 'pas' op 17 juni haar eerste wedstrijd op het WK en zal het dan opnemen tegen Portugal in Houston. Daarna spelen ze in Mexico tegen Colombia en sluiten de groepsfase af tegen Oezbekistan, de oefentegenstander van Nederland op 7 juni in New York.

