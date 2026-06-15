De Australische atletiekwereld heeft afgelopen week een enorme klap gekregen. Atlete Jemma Stapleton kwam tijdens een vakantie op 25-jarige leeftijd om het leven.

Stapleton vierde afgelopen week samen met haar familie vakantie op het Thaise eiland Koh Samui. Daar sloeg het noodlot op tragische wijze toe toen ze op een motorfiets zat. Volgens lokale media was het door de regen glad op de weg en ging het fout toen de motor weggleed op het natte wegdek. Stapleton werd vervolgens over de weg geslingerd. De familie van de atlete reed op het moment van het ongeluk een stukje achter haar.

Broer Joel reageerde op haar overlijden bij ABC: "Ze was mijn beste vriendin en ik heb zo veel geluk gehad dat ze me door mijn eerste 21 jaar heeft geleid. Ze was er altijd voor mij en was er altijd als ik hulp nodig had. De mensen die haar kenden, weten hoe bevoorrecht ze waren om haar in hun leven te hebben. Haar glimlach was zo stralend dat je wist dat ze er was, waar ze ook ging. Ik ben zo dankbaar dat ik haar mijn zus mag noemen."

Op podium bij grote wedstrijd in Australië

De dood van Stapleton maakte in Australië flink wat los. Vooral vanuit de atletiekwereld kwamen er veel steunbetuigingen aan haar familie. Stapleton brak internationaal nooit door, maar was in eigen land wel een bekende naam. Zo eindigde ze vorig jaar nog als derde bij de Stawell Gift.

Dat is een iconische wedstrijd in Australië. De atleten rennen daar niet op een standaard atletiekbaan, maar op gras en ook loopt het terrein licht omhoog. Het is de oudste atletiekwedstrijd over een korte afstand in het land. Om de wedstrijd spectaculairder te maken, moeten betere atleten beginnen met een achterstand.

Crowdfundingsactie

Na de dood van Stapleton is er in Australië een crowdfundingsactie opgezet om haar familie te steunen en ervoor te zorgen dat haar lichaam terug naar haar thuisland kan worden gebracht. Daar stroomde een hoop geld binnen de afgelopen dagen, want inmiddels is er al meer dan 100.000 Australische dollar opgehaald. Dat is omgerekend iets meer dan 60.000 euro.

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