De KNVB is nog geen twaalf uur na Nederland - Japan op het WK voetbal met triest nieuws naar buiten gekomen. Jerry de Jong, vader van Nigel de Jong, is op 61-jarige leeftijd overleden. Over de omstandigheden van de dood van de vader van de directeur topvoetbal doet de bond geen uitspraken.

Zoon Nigel was zelf nog aanwezig bij de WK-wedstrijd Nederland - Japan in Dallas zondagavond. Zijn vader Jerry was, net als Nigel zelf, international van Oranje in zijn hoogtijdagen. De in Paramaribo (hoofdstad Suriname) geboren Jerry de Jong speelde in 1990 en 1991 in totaal drie interlands. Hij kwam in zijn carrière uit voor onder meer Telstar, sc Heerenveen, PSV en FC Groningen. De oud-verdediger speelde ruim 360 wedstrijden in het betaald voetbal en won met PSV twee landstitels en een beker. Ook speelde hij één seizoen in Frankrijk.

'Veel sterkte met dit verlies'

Jerry de Jong debuteerde op 21 november 1990 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland voor het Nederlands elftal. In totaal speelde hij drie interlands voor Oranje, allemaal in het kader van de kwalificatie voor het EK 1992. 'De KNVB heeft met droefenis kennis genomen van het overlijden. De KNVB wenst de familie, vrienden en oud-ploeggenoten van Jerry de Jong veel sterkte met dit verlies', deelt de bond.

Zoon Nigel in Amerika

Zoon Nigel was als directeur topvoetbal bij de KNVB de laatste weken vaak te zien rondom het grote Oranje. Zo zat hij met ex-collega Edgar Davids op de tribune bij de allerlaatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan in New York. Ook stond hij de afgelopen dagen geregeld langs het trainingsveld om de WK-gangers van dichtbij in actie te zien. Vervolgens zat hij tijdens Nederland - Japan op de tribune.

Nigel de Jong groeide uit tot een van de topspelers van Nederland. Hij debuteerde voor Ajax en voetbalde verder onder meer voor HSV, Manchester City, AC Milan, LA Galaxy en Galatasaray. Voor het Nederlands elftal kwam hij zelf liefst 81 keer uit en scoorde hij eenmaal. Een van zijn meest memorabele momenten in Oranje was in de WK-finale van 2010, toen hij met een karatetrap zijn noppen in de borst van Xabi Alonso plaatste. Sinds 2023 is hij directeur topvoetbal bij de KNVB.

Of hij op het WK voetbal bij het Nederlands elftal blijft of vertrekt om het verlies van zijn vader te verwerken, is niet bekend.

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