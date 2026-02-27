Maarten Paes is de nieuwe eerste doelman van Ajax. Door de blessure van Vitezslav Jaros is de keeper van het Indonesische elftal een plekje opgeschoven in de hiërarchie. Dat zal worden toegejuicht door Luna Bijl, de vriendin van Paes. De keeper is namelijk niet de enige die op topniveau werkt.

De 27-jarige Paes is sinds 2021 samen met het Nederlandse topmodel. Toen stond de doelman nog onder contract bij FC Utrecht. Een jaar later volgde de overstap naar FC Dallas in de MLS. Deze winter keerde Paes terug naar Nederland, in eerste instantie als tweede doelman bij Ajax. "Ik speel voor het logo op de borst, in welke rol zij willen", sprak de keeper tegenover Sportnieuws.nl, nadat hij tegen NEC zijn eerste minuten maakte.

Luna Bijl, de bekende vriendin van Ajax-keeper Maarten Paes

Begin februari ondertekende Paes, zelf goed voor twee miljoen volgers, zijn contract bij Ajax. Bij dat heuglijke moment was ook zijn vriendin aanwezig. Zij deelde er gretig beelden van op TikTok, waar ze behoorlijk op actief is. 'Zo trots op jou', schreef Bijl met een hartje bij het tekenmoment. Ze is met 421.000 volgers op Instagram en bijna tweehonderd duizend op TikTok behoorlijk populair.

Dat is niet zonder reden. De 28-jarige Bijl is namelijk al sinds haar vijftiende model. Ze brak door tijdens een exclusieve show van Louis Vuitton. Verder werkte de vriendin van Paes samen met modehuizen als Chanel, Dior en Prada. Ook stond ze op de cover van de internationale edities van Vogue.

Luna Bijl is ambassadeur voor mentale gezondheid

In gesprek met Vogue Tsjechoslowakije sprak ze in 2023 openhartig over haar modellencarrière. "Mijn beroep kan de indruk wekken dat je nooit een slechte dag kunt hebben", vertelde Bijl. "Dat is onzin!" Bijl is al lange tijd ambassadeur voor de Play Mental Foundation. "Ik wilde mijn verhaal delen en anderen helpen. Het is belangrijk voor me, omdat je echt een verschil kunt maken of zelfs iemands leven kunt redden."

Bijl kampte zelf in het verleden met angst en paniekaanvallen. “Als model leidt je een dubbelleven. Je reist veel in je eentje, je draagt een grote verantwoordelijkheid en je moet je alleen staande houden. En daarna ga je gewoon weer naar school en ben je gewoon weer een meisje van 15. Daar leer je veel van, maar het is ook verwarrend, omdat je in twee werelden leeft. Daar heb ik op latere leeftijd last van gekregen.”

"Ik had mijn gevoelens te lang onderdrukt en wist niet hoe ik ermee om moest gaan. Angst en paniekaanvallen kunnen erg lastig zijn, maar ik heb geleerd om hulp te vragen. Nu weet ik hoe ik beter voor mezelf kan zorgen", sprak de Nederlandse. Door te reizen en genoeg tijd te spenderen met haar geliefden, krabbelde Bijl weer op.

Voor mensen die het mentaal moeilijk hebben, heeft ze dan ook welgemeend advies: "Ga naar iemand die je vertrouwt en bij wie je je op je gemak voelt. Onthoud dat je helemaal niet alleen bent."