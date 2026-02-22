Maarten Paes had een dubbel gevoel na afloop van Ajax-NEC. De oud-keeper van de Nijmegenaren maakte zijn debuut voor Ajax maar kwam niet altijd lekker voor de dag. Hij herkende schoonheidsfoutjes bij zichzelf en oordeelde dat de veldspelers en hij een stuk harder mogen worden. "We moeten mannelijker worden."

Maarten Paes werd deze winter gehaald voor een rol achter Jaros voor in ieder geval de aankomende zes maanden. Dat werden uiteindelijk nog geen twee weken. De Nederlander, die voorheen in Amerika actief was, mocht veel eerder dan verwacht zijn debuut maken voor Ajax. "Allereerst is dat een prachtige mijlpaal bij deze club, nu wil ik stapje voor stapje verder."

Debuut Paes

Maar echt sprankelend was zijn debuut nog niet. Hij moest een goal toelaten van NEC maar was af en toe ook erg rommelig aan de bal. Schoonheidsfoutjes waren dat volgens hem, niets meer en niets minder. Kwam zijn debuut dan niet te vroeg na een lange tijd niet spelen? "Ik had weinig keus", merkt hij terecht op. Jaros blesseerde zichzelf vrijdag op de training, waardoor er amper 24 uur de tijd was om klaar te zijn.

"Maar fysiek voel ik me prima, ik heb hier al snel veel stappen gezet op fysiek gebied. Maar als je nog nooit met de jongens hebt samengespeeld, dan is dat wennen. Aan de bal had ik wat foutjes, dat kan beter. Maar keepend heb ik mooie ballen eruit gehaald, het is nog wennen en vooral het herkennen van situaties", oordeelt Paes.

Knullige goal NEC

Het doelpunt van NEC oogde wat knullig, maar Paes legt uit dat hem weinig te verwijten viel. "Die bal was heel lastig omdat hij van richting veranderd werd. De bal kwam in de flipperkast en met de sliding veranderde hij de baan van de bal volledig." Wel vindt hij dat de bal niet zo in de zestien had mogen komen. NEC kreeg veel kansen vanuit corners en daar ziet Paes ruimte voor verbetering. "We moeten mannelijker zijn bij corners. We moeten de kopballen beter verdedigen, maar zeker ook de tweede ballen. Die duels verloren we te vaak."

Met het gelijke spel schiet zowel Ajax als NEC weinig op. Feyenoord kan op 5 punten verschil komen met de gedeelde nummers 3, toch blijft Paes strijdvaardig voor Champions League-voetbal. "Het talent geeft ons het gevoel dat we het gaan redden, dingen gaan drie stapjes beter dan dat ik gewend ben. Ik merk daaraan dat we tweede worden. Ik ben overtuigd van mijn ploeg, we hebben veel talent en als we beter voor de dag komen dan kunnen we ons nog direct plaatsen voor de Champions League."

En of Paes ook volgend jaar zichzelf als nummer 1 van Ajax ziet? "Ik ben gewoon rationeel over mijn rol. Ik speel voor het logo op de borst, in welke rol zij willen. Ik wist dat Jaros eerst de voorkeur zou hebben en dat alles in de zomer open zou liggen. Ik moet gewoon op mijn best zijn en mijzelf laten zien", besluit hij.

