Dansende Jutta Leerdam geniet van typisch zussenmoment: 'Zou een jaarlijkse verplichting moeten zijn'

Jutta Leerdam geniet met haar zusje Beaudine van een typisch zussenmomentje. De Nederlandse topschaatsster heeft namelijk een logeerpartijtje met haar 18-jarige zusje, zo laat ze zien op TikTok. Ze hebben zelfs matchende pyjama's.

'Sleepover!', schrijft Leerdam bij haar TikTok, gevolgd door een blauw en een roze hartje. Die kleuren komen overeen met de kleuren van de pyjama's. De 26-jarige Westlandse baalt wel dat haar oudere zus Merel ontbreekt.

Jutta en Beaudine dansen erop los voor de TikTok-video, die de schaatsster deelde met haar 1,8 miljoen volgers. Een van haar fans geniet van de beelden en reageert: 'Een logeerpartijtje met je zussen zou een jaarlijks verplicht iets moeten zijn!' Verder krijgen de zussen de nodige complimenten over hun uiterlijk en wordt er gevraagd van welk merk de pyjama's zijn (Lounge).

Topschaatsster Jutta Leerdam kijkt vol liefde terug op 'gelukkig moment': 'Ik was hier zo ziek, maar zó blij' Jutta Leerdam is weer volop in training, met als ultiem doel de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. De topschaatsster (26) heeft het vakantieleven bij haar verloofde Jake Paul achtergelaten en is terug in Europa. Ze kijkt met weemoed terug op een bijzondere periode.

Herinneringen aan Puerto Rico

Leerdam bivakkeerde na het afgelopen schaatsseizoen een lange tijd in Puerto Rico, waar zij ten huwelijk werd gevraagd door Jake Paul. Nu de sprintster terug is in Nederland, deelt zij nog regelmatig herinneringen van haar periode op het eiland in de Caraïben op haar sociale media. Juist het delen van die oudere video's zorgt ervoor dat ze de intense periode met haar verloofde nog meer gaat missen.

Zo deelde ze afgelopen weekend nog dat ze haar 'baby's' mist, doelend op Paul en zijn hond Thor. Leerdam besloot dan ook om de twee direct te FaceTimen.

Topschaatsster Jutta Leerdam mist 'haar baby's' en belt direct Jake Paul op Het is een eenzame periode voor schaatstopper Jutta Leerdam nu ze zich voorbereidt op het nieuwe seizoen. Ze moest haar vriend Jake Paul achterlaten om zich te focussen op haar olympische droom.

Cruciaal schaatsseizoen

Leerdam is in Nederland om zich voor te bereiden op haar laatste schaatsseizoen. Zij kondigde namelijk aan dat ze hierna aan kinderen wil beginnen met Paul. De Amerikaanse bokser wil zijn kinderen opvoeden samen met zijn worstelende broer Logan, die op zijn beurt al begonnen is aan kids.

De grote doelen voor 2026

Paul heeft als doel gesteld om in 2026 wereldkampioen boksen te worden, terwijl Leerdam voor een gouden medaille op de 1000 meter bij de Olympische Spelen gaat. Dat is de enige grote titel die nog ontbreekt op haar palmares. De Nederlandse topschaatsster zal dan wel een manier vinden om sneller te worden dan Miho Takagi, want de Japanse bleek de afgelopen jaren bijna onverslaanbaar op de dubbele sprint.