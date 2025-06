Topschaatsster Jutta Leerdam kijkt vol liefde terug op 'gelukkig moment': 'Ik was hier zo ziek, maar zó blij'

Jutta Leerdam is weer volop in training, met als ultiem doel de Winterspelen van volgend jaar in Milaan. De topschaatsster (26) heeft het vakantieleven bij haar verloofde Jake Paul achtergelaten en is terug in Europa. Ze kijkt met weemoed terug op een bijzondere periode.

Leerdam mag dan wel terug zijn bij haar familie - haar zusjes, vader en moeder zijn blij dat ze er weer is - maar écht gelukkig is ze pas als haar verloofde aanwezig is. Tussen de trainingen door bekijkt de 26-jarige schaatsster video's van haar tijd op Puerto Rico, waar Paul woont.

'Zwangere vriend' van topschaatsster Jutta Leerdam zorgt met bijzondere beelden voor veel hilariteit 'Klaar voor 28 juni', schrijft Jake Paul bij zijn nieuwste video op Instagram. Daarmee doelt de vriend van topschaatsster Jutta Leerdam op zijn nieuwste gevecht. De beelden laten echter vooral weer de humoristische kant van de Amerikaanse bokser en influencer zien.

Nieuw thuis

Ze deelt een video van haar en Thor, de hond van de familie Paul. "Je bent zo cute, mijn grote jongen", lacht ze op TikTok. "Je bent zo grappig! Je houdt van onze favoriete plek samen."

Opvallend is de tekst die ze over haar video heen heeft geschreven. 'Wanneer je door je drafts (opgeslagen verborgen eigen video's op TikTok, red.) kijkt, en je thuis nog meer mist.' Met 'thuis' bedoelt Leerdam niet schaatshal Thialf of 's Gravenzande, waar ze geboren is. Nee, ze lijkt daarmee haar nieuwe thuis te bedoelen: op Puerto Rico met haar verloofde.

'Jaloerse' topschaatsster Jutta Leerdam blijft 'niet kalm': 'Nu zit ik weer zonder mijn verloofde' Topschaatsster Jutta Leerdam is nog steeds niet helemaal gewend aan het leven zonder haar verloofde Jake Paul. Ze moest hem achterlaten op het Amerikaanse eiland Puerto Rico terwijl ze zelf in Nederland traint voor het nieuwe schaatsseizoen.

Marteling

Ze kijkt met weemoed terug naar de gelukkige momenten van eerder dit jaar. "Marteling", schrijft ze bij de video. "Ik was hier zo ziek, maar zó blij."

Artikel gaat verder onder de video.

@juttaleerdam Torture 😭 I was so sick here but so happyyyyy 💘💘💘 ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Olympische Spelen

Voor Jutta Leerdam staat alles in het teken van maandag 9 februari 2026. Dan hoopt de topschaatsster haar erelijst compleet te maken door bij de Olympische Winterspelen in Milaan goud te winnen op de 1000 meter. Begin dit jaar won ze WK-zilver op de 500 meter en WK-brons op de 1000 meter. Een olympische titel is er nog nooit van gekomen.

Een net zo belangrijk schaatstoernooi wordt eind dit jaar gehouden. Van 26 tot en met 30 december staat het Olympisch Kwalificatietoernooi op het programma. Gedurende die vijf dagen wordt bepaald welke Nederlanders zich plaatsen voor de Spelen in Milaan. Een dikke prijzenkast als die van Leerdam, maakt daarbij niets uit.