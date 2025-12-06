Tennisicoon Richard Krajicek viert zaterdag zijn 54e verjaardag. Een mooi moment voor zijn vrouw Daphne Deckers om even terug te blikken op het afgelopen jaar. Dat was een bijzondere, met een heftige hartoperatie voor Krajicek.

De oud-toptennisser is sinds 1999 getrouwd met Deckers. De twee hebben samen al veel meegemaakt en dat geld ook voor het afgelopen jaar. "Het was een bijzonder jaar met een onverwachte hartoperatie", schrijft de columniste op Instagram ter ere van de verjaardag van haar man.

Krajicek ging afgelopen jaar onder het mes. Hij moest geopereerd worden aan een verwijde aorta. Een ernstige aandoening die zelfs dodelijk kan zijn. Hij onderging een zogehten PEARS-ingreep, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst. De operatie duurde drie uur en Krajicek heeft er een groot litteken op zijn borst aan overgehouden.

Geliefde 'tegen bergen opfietsen'

"Maar gelukkig is de ingreep goed gelukt", vervolgt de schrijfster. "Al moet zijn geliefde 'tegen de bergen opfietsen' nog even wachten tot 2026." Krajicek is na zijn tenniscarrière nog steeds erg actief. Hij maakt graag bergwandelingen met zijn vrouw, ook na zijn operatie. Maar om intensief te kunnen fietsen zal hij dus nog wat meer moeten herstellen.

"We houden van je, onvermoeibare doe-vader, op naar een sportief nieuw levensjaar", besluit Deckers ook namens hun kinderen: Emma en Alec.

De Wimbledon-kampioen van 1996 maakte dit jaar ook indruk bij een sportief evenement na zijn operatie. Hij deed mee aan de 11strandentocht en wandelde daar 25 kilometer. Dat was voor een goed doel, want bij het evenement wordt geld opgehaald voor de Hartstichting. Deckers was er ook bij. In totaal werd er ruim een half miljoen euro opgehaald.

