Oud-voetballer Rafael van der Vaart weet als geen ander hoe het is om op een eindtoernooi te spelen. Nu beleeft hij het als supporter van zijn vriendin, tophandbalster Estavana Polman. Zij speelt haar laatste WK voor Oranje in eigen land.

Zaterdagavond spelen de Nederlandse handbalsters het tweede duel in de hoofdronde van het toernooi. Van der Vaart is aanwezig in Rotterdam Ahoy als supporter. "Super leuk. Ik ben super trots en zie ook dat ze geniet", zegt hij tegen Sportnieuws.nl over zijn vriendin.

'Dat is geweldig'

Voor Polman is het haar laatste kunstje in Oranje. Ze kondigde voor het WK aan dat ze afscheid zal nemen als international. Dit toernooi noemt ze 'de kers op de taart'. "Als je in eigen land mag spelen voor 9000 man in de hal, dat is geweldig", aldus Van der Vaart, die veel vertrouwen heeft in de ploeg van bondscoach Henrik Signell. "En die meiden... Ik heb echt het gevoel: dit is hun toernooi."

De 33-jarige Polman won de titel al eens in 2019. Oranje is goed begonnen aan het WK, dat door Nederland en Duitsland wordt georganiseerd. De ploeg haalde het maximale aantal van zes punten in de groepsfase en wist ook de eerste wedstrijd in de hoofdfase overtuigend te winnen. Zaterdagavond is Polen de tegenstander.

Check via Sportnieuws.nl het laatste nieuws over het WK handbal.

Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

WK voetbal

Oud-Ajacied Van der Vaart heeft geen wereldtitel op zijn naam. Het Nederlands elftal heeft nog nooit het WK voetbal gewonnen. Maar in 2026 is er een nieuwe kans. De voormalig Oranje-international krijgt daarom een dilemma voorgeschoteld: liever een titel voor de handbalsters op dit WK of voor de voetballers volgend jaar?

"Dat is geen lastige vraag hoor, handbal", is het duidelijke antwoord van Van der Vaart. Hij speelde zelf 109 interlands voor Nederland. Toch zou een eindzege op het toernooi in Mexico, de Verenigde Staten en Canada uitzonderlijk zou zijn. "Dat kan me niet zo veel schelen eigenlijk. Je gaat toch altijd voor je eigen vrouw."

Bekijk hieronder Sportnieuws.nl WK handbal, met in deze aflevering boegbeeld Tess Wester in gesprek met de na het WK afzwaaiende Lois Abbingh.

Reageer en praat mee!