Ook dit jaar is Arjan van der Giessen (60) present in het Alexandra Palace om met de deelnemers van het WK darts te praten. Dat levert regelmatig opvallende interviews op tussen een darter en 'The Feather'. In 2025 was hij een tijdje niet te zien bij Viaplay omdat hij een 'levensveranderende ingreep' moest ondergaan.

Van der Giessen heeft de bijnaam The Feather ('Het veertje') gekregen als grap. De journalist was namelijk een tikje zwaarlijvig, maar daar liep hij ook niet van weg om over te grappen. Maar voor zijn eigen gezondheid heeft hij besloten een maagverkleiningsoperatie te ondergaan.

"In overleg met mijn huisarts heb ik besloten voor die maagverkleining te gaan. Op zich voel ik me prettig in dit lichaam, maar het is voor mijn gezondheid veel beter", zei hij eind 2024 tegen het Algemeen Dagblad.

Pyscholoog

Van der Giessen heeft niet van de ene op andere dag besloten om zich te laten opereren. Het traject bestond uit gesprekken met een psycholoog, diëtist, chirurg en fysiotherapeut.

"Ik heb de dartskalender erbij gepakt en we hebben besloten om de operatie medio maart 2025 te doen. Hij mikte op een terugkeer tijdens de Premier League-avond in Rotterdam Ahoy. Daar verscheen hij na zijn operatie voor het eerst weer op televisie. Inmiddels is hij flink veranderd door al zijn afgevallen kilo's.

i Arjan van der Giessen is een flink stuk afgevallen sinds zijn maagverkleining in maart 2025. ©Screenshot Viaplay

Energie

Bang voor de ingreep was hij van tevoren niet. Integendeel, hij kijkt vooral uit naar de gevolgen. "Dat ik straks meer energie heb. Mijn huisarts zei dat het een levensveranderende ingreep is. Ik kon volgens haar zelfs weer aan hardlopen gaan denken. Nou, dat heb ik voor het laatst gedaan toen ik in Tilburg journalistiek studeerde", lachte hij toen.

Energie is hard nodig tijdens hectische toernooien als het WK darts. Hij legt uit hoe een gemiddelde werkdag in Londen in elkaar zit: "Het wekkertje gaat elke dag om half acht en rond middernacht ben ik weer in mijn hotel. Tussendoor loop ik af en toe een stukje rond Alexandra Palace. Soms gaat mijn cameraman Paul Oberink mee. Even een frisse neus halen. Het grootste deel van de dag zitten we in een klein hok."

