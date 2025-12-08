Het prijzengeld op het komende WK darts is meer dan ooit. De dartsbond PDC kondigde al vroeg in 2025 dat nieuws aan, maar nu de loting geweest en de openingsdag op 11 december gloort, gaat het grootste WK ooit dan eindelijk bijna beginnen. Lees hier wat de 128 darters kunnen verdienen in Alexandra Palace.

De PDC gebruikt het woordje 'mijlpaal' om de verhoging op het WK darts extra kracht bij te zetten. En dat is niet voor niks. Voor het eerst gaat de uiteindelijke wereldkampioen op 3 januari 2026 er met de hoofdprijs van liefst 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro). Daarmee wordt diegene in één klap stinkend rijk en dat geld telt ook meteen mee voor de wereldranglijst. De totale prijzenpot bedraagt liefst vijf miljoen pond (5,7 miljoen miljoen euro).

Startschot van grote verhogingen bij andere toernooien

Het WK darts is het startschot van een verhoging van het prijzengeld in álle toernooien die erna volgen. Want niet alleen het prijzengeld bij het allergrootste toernooi gaat omhoog, ook de bedragen bij bijvoorbeeld de World Matchplay, Grand Slam of Darts, het EK, de Premier League Darts en de vloer- en Euro Tour-toernooien gaan de lucht in.

128 deelnemers aan WK

Maar eerst het WK, waar niet alleen meer geld dan ooit te verdienen is, maar ook meer deelnemers dan ooit naar Ally Pally komen. Liefst 128 darters hebben zich geplaatst en iedereen stroomt in de eerste ronde in, ook de toppers. Alle 128 zijn ze in ieder geval verzekerd van 15.000 pond startgeld, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Prijzengeld WK darts 2026

Op het komende WK darts is het meeste prijzengeld ooit te verdienen. De winnaar gaat naar huis met liefst 1 miljoen pond, terwijl er voor alle andere rondes een verdubbeling klaarligt. Check hieronder de verdeling van de totale prijzenpot van 5 miljoen pond. Het heet officieel het WK darts van 2026, omdat de winnaar in het nieuwe jaar gekroond wordt.



Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

'Het weerspiegelt de status'

De baas van de PDC, Matt Porter, legt uit hoe belangrijk hij het vindt dat de WK-winnaar 1 miljoen Britse Ponden mag bijschrijven bij een wereldtitel. "Het weerspiegelt de status van darts als een van de meest spannende populaire sporten ter wereld. En het historische totaalaantal zal de aandacht treken als het hoogste prijzengeld in de sport."