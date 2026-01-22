Voor één iemand was de Champions League-wedstrijd Inter - Arsenal extra bijzonder. De Engelse presentatrice Gabby Logan keerde na een persoonlijk drama voor het eerst terug op televisie. Logan verloor haar beroemde vader Terry Yorath twee weken eerder. Hij was vroeger voetballer voor Leeds United en de nationale ploeg van Wales.

Yorath overleed op 75-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Een ingrijpende gebeurtenis voor dochter Logan (52). Na haar logische tijdelijke afwezigheid keerde ze op TNT Sports deze week terug voor het presenteren van de Champions League. Ze was getuige van de 3-1 zege van de Engelse club in Italië en vertelde live op televisie over haar gevoelens na een roerige periode. Ze moest tijdens het presenteren van Match of the Day, het Engelse Studio Sport Eredivisie, plotseling de uitzending verlaten vanwege een familiair noodgeval en kan er nu pas op terugblikken.

'Geweldig om weer te doen waar ik van hou'

"Ik ben gisteravond weer teruggekeerd in het zadel in San Siro", schrijft ze op Instagram. "Ik zal niet doen alsof het makkelijk was. De laatste keer dat ik een voetbalshow presenteerde, kreeg ik een telefoontje dat onze wereld op zijn kop heeft gezet. Dus er waren onbekende zenuwen en ik reisde een beetje angstig naar Milaan. Maar de voetbalfamilie is zo mooi en het was uiteindelijk geweldig om weer te doen waar ik zo van hou en natuurlijk gaf Arsenal ons een geweldig verhaal om te vertellen. In de twee weken sinds papa's overlijden is voetbal echt een goede kracht in ons leven geweest. De gemeenschap is sterk en komt echt tevoorschijn wanneer het moet en dat zullen we nooit vergeten."

Terry Yorath

Haar inmiddels overleden en begraven vader Terry Yorath is een legende in Wales. De voormalig voetballer speelde 59 interlands, waarin hij twee keer scoorde. In clubverband was hij vooral bekend in zijn tijd bij Leeds United, waar hij uitgroeide tot een onmisbare middenvelder. Na zijn carrière als profvoetballer ging hij het trainersvak in en leidde hij onder meer Swansea City, Cardiff City en was hij bondscoach van Wales en Libanon.

