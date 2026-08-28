Elis Ligtlee is al geruime tijd ernstig ziek en houdt haar volgers via updates op de hoogte van hoe het met haar gaat. Deze week ging de olympisch kampioene haar tweede ziektejaar in. Inmiddels merkt ze steeds vaker dat ze zich in een wereld bevindt waar ze eigenlijk helemaal niet in terecht wilde komen.

Ligtlee werd in 2016 olympisch kampioen op het onderdeel keirin bij het baanwielrennen. Ruim een jaar geleden kreeg ze de diagnose uitgezaaide borstkanker te horen. Momenteel zit ze nog altijd midden in haar behandelingen.

'Dat komt soms best binnen'

"Ziek zijn is zoveel meer dan alleen ziek zijn", schrijft Ligtlee in een openhartige update op Instagram. De voormalig toprenster legt uit dat ze te maken heeft met bedrijfsartsen, re-integratiegesprekken en de vraag wat ze nog wel en niet kan. "Zeker nu ik mijn tweede ziektejaar inga, merk ik dat dat soms best binnenkomt."

De 32-jarige Ligtlee vindt het naar eigen zeggen moeilijk te accepteren dat sommige dingen niet meer zo vanzelf gaan als vroeger. "Ik vind het namelijk ontzettend moeilijk om te zeggen dat ik iets niet kan", vertelt ze daarover. "Om hardop te moeten benoemen dat bepaalde dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, nu misschien niet meer vanzelfsprekend zijn. Dat schuurt. Misschien ook omdat ik pas 32 ben en ergens gewoon denk: kom op, ik wil dóór."

Volgens Ligtlee wil haar hoofd vaak meer dan haar lichaam aankan. "Ik wil het allemaal. En het liefst nu. Ik wil weer werken, plannen maken, fotograferen, dingen opbouwen en gewoon verder." Tegelijkertijd weet ze dat haar herstel nog niet is afgerond. "In november wacht me nog een operatie en mijn herstel is simpelweg nog niet klaar."

Balans vinden

Ligtlee vindt het soms ook best wel moeilijk om de juiste balans te vinden in haar leven. "Tussen willen en kunnen. Tussen vooruitkijken en accepteren waar je nu staat", licht ze toe. Ook de financiële gevolgen van langdurige ziekte spelen volgens Ligtlee een rol. "Ook dat maakt het soms confronterend. Alsof ziek zijn op zichzelf nog niet genoeg impact heeft."

Ze sluit haar bericht af met een eerlijke conclusie over haar situatie. "Misschien vind ik dát nog wel een van de moeilijkste dingen van deze periode. Toegeven dat het nog niet klaar is. Niet omdat ik niet vooruit wil, maar juist omdat alles in mij vooruit wil."

Sensatie op Olympische Spelen

Ligtlee was een van de olympiërs die op de Spelen van 2016 voor een sensatie zorgde. Vrij verrassend won ze toen olympisch goud op het onderdeel keirin. Ze was toen pas 22 jaar oud. Opvallend genoeg stopte ze al in 2018 met haar sport. Ze was het plezier verloren en miste de motivatie om nog jaren door te gaan. Dat jaar sloot ze haar carrière af met brons op het WK baanwielrennen. Die medaille won ze op de 500 meter.