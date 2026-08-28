Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn in verwachting van hun tweede kindje. De oud-handbalster hield haar zwangerschap lange tijd geheim en daardoor moest ze met veel smoesjes komen. De gekste dingen kwamen dan ook voorbij, zo onthult ze zelf. Ook vertelt ze meer over een nieuwe uitdaging die ze op sportgebied aangaat.

Polman maakte in augustus haar tweede zwangerschap bekend. Tegenover het Algemeen Dagblad laat de oud-handbalster al weten dat deze periode van zwanger zijn héél anders is dan haar eerste keer. Polman is een stuk vaker en heftiger misselijk, maar ze wil absoluut niet klagen. "Dit is wat we zo graag wilden. En dan moet het ons natuurlijk ook nog gegund zijn. We zijn heel blij. De kinderen ook." Jesslynn, het eerste kind van Van der Vaart en Polman, en Damián van der Vaart, de zoon van Van der Vaart en ex Sylvie Meis, reageerden volgens Polman fantastisch.

Voordat Polman en Van der Vaart het nieuws over de zwangerschap naar buiten brachten, wisten zij het uiteraard al langer. Dit zorgde soms voor moeilijke momenten, want het stel 'houdt van een feestje en een wijntje'. Volgens Polman zijn alle excuses wel voorbij gekomen. Zo vertelde ze op de bruiloft van haar neef dat ze aan 'een antibioticakuur zat', waardoor ze niet kon drinken en tijdens hetzelfde feest kreeg ze carpaccio, maar die vistte haar broer al snel van haar bord. "Daar moet je toch een beetje mee oppassen."

Nieuwe uitdaging

Ook vertelt Polman over de een nieuwe uitdaging die ze in de sportwereld is aangegaan. Samen met oud-teamgenoten Lois Abbingh en Angela Malestein is de ex-handbalster een managementbureau opgestart. De drie ex-topspeelsters begeleiden jonge talenten om ervoor te zorgen dat ze niet te vroeg stoppen door bijvoorbeeld verkeerde sturing. "Dat is hartstikke zonde. Dat willen we voorkomen", is Polman duidelijk over de missie van het bedrijf.

Verhuizing naar Nederland

Tijdens de laatste jaren van haar handbalcarrière woonde Polman in Roemenië, maar direct na haar pensioen besloot ze terug naar Nederland te verhuizen. Het huis met Van der Vaart is al gekocht, maar het stel kan er nog niet in. Dus zit het gezin nu even bij de ouders van Polman. "Ik moet nu ook even mijn draai vinden als ex-handbalster en als mama. En ja, dan ben ik ook nog eens zwanger en wachten we op een nieuw huis hier een paar kilometer vandaan. Daar kunnen we pas over een maand in. We leven een beetje uit de koffer", vertelt ze over de hectische maanden na haar stoppen.