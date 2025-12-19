Het WK handbal betekende het einde van de interlandloopbaan van Estavana Polman en Lois Abbingh. De twee Oranje-iconen beseften rond het duel om de bronzen plak met Frankrijk maar al te goed dat het voorbij was. Herkenbare momenten voor twee ervaringsdeskundigen.

“Het is natuurlijk wel zuur om zo afscheid te nemen”, aldus voormalig tophockeyster Naomi van As over het duel dat Oranje nipt verloor van Frankrijk waardoor het naast het brons greep op het WK in eigen land. “Dat vonden zij zelf ook wel. Dat je toch afscheid neemt met een verloren wedstrijd.”

“Dat hebben wij ook gedaan…”, voegt oud-ploeggenote Ellen Hoog toe in de podcast die de twee maken voor Sportnieuws.nl. Van As lachend: “Ja, hou nou maar op. Ik dacht er ook aan.” Hun laatste wedstrijd voor het Nederlandse hockeyteam was de nederlaag tegen Groot-Brittannië in de finale van de Olympische Spelen van 2016 in Rio.

Kim Lammers

“Het is ook zuur", aldus Hoog. "Maar het is niet dat ik nu denk: oh ja, dát is zuur.” Van As: “Nou, ik denk dat wel.” Hoog: “Het is gewoon zuur dat wij de Olympische Spelen niet wonnen, maar dat dat dan mijn laatste wedstrijd was... We hebben ook zoveel wedstrijden wél gewonnen. Maar ja, tuurlijk wil je een afscheid zoals Stephan Veen die drie goals maakt in de finale (Spelen van 2000, red.).”

Het doet Van As ook denken aan een oud-ploeggenote, die in 2014 stopte bij Oranje: “Kim Lammers scoorde in haar 200ste interland in de finale op het WK.” Hoog: “Ja, dan mag je stoppen.” Van As grappend: “Dan moet je stoppen.”

Bewust genieten

Van As haalt het gesprek terug naar het WK handbal: “Estavana zei ook dat ze helemaal waren voorbereid dat dit het laatste toernooi zou zijn en de laatste wedstrijd. Ze zei dat ze dit toernooi bewust had genoten en dat vond ik heel herkenbaar."

"Normaal zit je echt in zo'n bubbel en dan gá je gewoon. Dan ben je eigenlijk niet echt bewust van wat er allemaal om je heen gebeurt. En dat had ze nu wel. Dus echt, dat in je opnemen van het publiek, van alle fans die zijn gekomen. En dat haar dochter er dan natuurlijk bij is.”

Wilhelmus

Hoog: “Polman zei ook dat ze in de bus al wel echt besefte dat dit gewoon echt de laatste keer was. Dat ze dacht dat het straks voor de laatste keer inlopen was, de laatste keer volkslied, de laatste wedstrijd. Dat alles inderdaad voor de laatste keer was. En Abbingh zei dat ze het vooral voelde tijdens het volkslied.”

Van As: “Dan komen natuurlijk de emoties.” Hoog: “Ja, het volkslied is toch altijd super bijzonder. Elke keer weer, vond ik. En zeker in zo'n vol stadion. Zij besefte toen wel echt dat het haar laatste keer was.”

Luister de podcast

