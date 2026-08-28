Nu de handbalcarrière van Estavana Polman erop zit en ze haar tweede kindje verwacht, is de oud-topsporter beroemder dan ooit. Dat komt ook door haar bezoekjes aan Vandaag Inside. René van der Gijp zei onlangs dat het programma wat hem betreft niks voor haar is, maar van die opmerking ligt Polman niet wakker.

Polman maakte niet lang na haar handbalpensioen bekend dat ze één keer per maand zal aanschuiven bij Vandaag Inside. Van der Gijp vertelde na een van de eerste uitzendingen met de ex-topsporter dat hij het geen goed idee vond. Volgens het vaste gezicht van het veelbesproken programma is het voor Polman niet handig als ze haar mening moet geven over gevoelige onderwerpen als oorlogen en politieke kwesties. "Ik voel me erg welkom", zegt het handbalicoon dan ook cynisch in gesprek met het AD.

Van de uitspraken van Van der Gijp ligt Polman 'niet wakker'. Ze weet dat ze op de vrijdagen langs komt, waarbij de uitzending vaak wat informeler en minder serieus is. Ook vertelt ze dat ze als topsporter 'gewend is aan het krijgen van kritiek'. Toch vindt ze de uitspraken ergens ook minder leuk. "Het geeft wel onnodige druk, waarop ik niet zit te wachten. Alle ogen zullen nog meer op mij gericht zijn", stelt Polman over de toekomstige Vandaag Inside-uitzendingen.

Presentatieklussen

Polman duikt veel op in de media, maar ze liet al eens weten dat ze een rol als presentatrice van een talkshow niet ziet zitten. Ze heeft veel respect voor de populaire Hélène Hendriks. "Wat zij doet, vind ik superknap, maar ik denk niet dat dat in mij zit." Polman houdt van 'spontaan tv maken' zoals tijdens een reis.

En dat deed ze ook al eens, want tijdens haar actieve handbalcarrière presenteerde Polman Beter Laat Dan Nooit. Eerst twijfelde ze lang over de presentatie van dat programma, maar uiteindelijk is het 'de reis van haar leven geworden'. Polman vertelt dat de producent en eindredacteur van het programma haar zo graag wilden hebben als presentatrice, dat ze overstag ging. Uiteindelijk had de ex-handbalster het geweldig naar haar zin. "Maar ook intensief trouwens. Ik had niet gedacht dat tv maken best zwaar is."

Vandaag Inside

Wat betreft aanschuiven bij Vandaag Inside heeft Polman thuis een ervaringsdeskundige in haar partner Rafael van der Vaart. De oud-voetballer geeft haar geen tips, maar kan het toch niet laten om er iets over te zeggen. "Ze moet vooral zichzelf zijn. Dingen doen die je leuk vindt", zegt de analist. Polman vult vervolgens aan dat ze zo weg is bij het programma als ze het niet meer leuk vindt.