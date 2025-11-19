Voormalig Engels international Alex Scott heeft in een tv-programma onthult dat ze dolgraag zou willen trouwen met haar vriendin, beroemde zangeres Jess Glynne. Die reageerde vervolgens met een veelbelovend bericht. "Ik kan maar beter een ring regelen."

De voormalig topvoetbalster van Arsenal en het nationale elftal van Engeland doet mee aan de realityshow I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!. Daarin sprak Scott openhartig over haar relatie met de zangeres. Ze bekende dat ze voor Glynne's komst niet wist wat echt geluk was.

Ze wil dan ook het liefst de rest van haar leven met haar grote liefde spenderen. "Ik ga met haar trouwen", zegt Scott stellig. "Ik wacht alleen nog tot ze me vraagt"

Hint over aanzoek

Het zorgt voor veel speculatie over een aanstaand huwelijksaanzoek, zeker nadat Glynne een duidelijke hint gaf via Instagram. "Ik kan maar beter een ring regelen," schreef ze, vergezeld van een ring-emoji. Fans speculeren nu al dat het aanzoek zou kunnen plaatsvinden wanneer de zangeres haar partner ontmoet op de beroemde I'm A Celebrity-brug. Dit moment dient zich aan wanneer Alex uit de show wordt gestemd, of wanneer ze de wedstrijd wint en de Koningin van de Jungle wordt.

Stapelverliefd

In de Britse tv-show moeten beroemdheden overleven in de jungle zonder comfort. Ze nemen het tegen elkaar op om die titel. De 140-voudig international deelde ook het verhaal van hun ontmoeting met de andere kampbewoners. Ze ontmoetten elkaar in een restaurant. "Ik was daar met mijn vrienden en zij liep gewoon op me af. Dat was een behoorlijk stoere zet, en ik dacht: Ik hou van die brutaliteit. De vonk was er meteen, en ja... we werden stapelverliefd."

Glynne gaf eerder al toe dat ze zich "enorm op haar gemak" voelt bij Scott. In de podcast Happy Place verklaarde ze: "Het werk dat ik aan mezelf heb gedaan, heeft me innerlijke rust gebracht en me in staat gesteld een relatie aan te gaan waarin ik me heel comfortabel voel en gewoon mezelf kan zijn. Ik omarm wie ik ben"