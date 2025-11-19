Aryna Sabalenka blonk afgelopen seizoen weer uit op de tennisbaan. Ze bleef de nummer één van de wereld en won de US Open. Nu straalt ze ook op de cover van een bekend modeblad. Daarin onthult ze een andere kant van zichzelf én hoe ze haar grote liefde vond.

Sabalenka deed een fotoshoot voor Vogue Arabia. Ze staat op de cover met een ontzettend kostbaar horloge van Audemars Piguet, dat richting een waarde van 100.000 euro gaat. De 27-jarige draagt ook op de tennisbaan graag dure juwelen. Zo ook bij haar overwinning op de US Open.

De Belarussische won de finale van Amanda Anisimova en hield vervolgens de beker van de Grand Slam in de lucht met een horloge van hetzelfde merk om haar pols. "Het was het perfecte accessoire", zegt ze erover. Bovendien paste het perfect bij de outfit die ze droeg in de eindstrijd. Ze denkt zorgvuldig na over haar looks. "Daarmee kan ik verschillende kanten van mezelf laten zien." Op de cover van het tijdschrift staat ze met een stoer leren jack afgebeeld, maar er werden ook foto's gemaakt in chique lange jurken.

'Op slag verliefd'

In een interview in het magazine vertelt Sabalenka ook over haar eerste kennismaking met tennis. "Dat was per ongelijk", zegt ze. Haar ouders wilden een manier vinden waarop zij haar energie kwijt kon. "Op een dag zat ik met mijn vader in de auto en kwamen we langs een aantal tennisbanen. Dus we stapten uit en besloten het te proberen. Ik was op slag verliefd op de sport en sindsdien is het altijd onderdeel van mijn leven geweest."

Het werd haar missie om zichzelf telkens te verbeteren. Dit jaar bereikte de tennisster een nieuwe mijlpaal. "Ik ben zo trots dat ik een heel jaar de nummer één van de wereld ben gebleven", aldus Sabalenka. "Ik heb er altijd van gedroomd."

WTA Finals

Sabalenka eindigde vorige week haar tennisjaar. Dat deed ze wel met een nederlaag in de finale van de WTA Finals in Riyadh, Saoedi-Arabië. Ze moest met 6-3 en 7-6 haar meerdere erkennen in de Kazachse Elena Rybakina, de nummer vijf van de wereld.