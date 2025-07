Het zit Demy de Zeeuw niet mee. De ex-international van het Nederlands elftal ziet zijn opgerichte bedrijf failliet gaan. De voormalig voetballer van onder meer Ajax en AZ richtte in 2013 het merk BALR op en dat groeide in korte tijd uit tot een groot 'luxe lifestylemerk'. Maar dat succes ligt inmiddels ver achter het merk, blijkt wel uit een pijnlijke boodschap van een mede-oprichter.

Kledingmerk BALR. heeft faillissement aangevraagd, heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Volgens een verklaring willen de aandeelhouders "hun energie en middelen nu volledig op het verder versnellen van de groei" van voetbalplatform 433 richten. Zowel BALR. als 433 is mede opgericht door oud-voetballer Demy de Zeeuw.

45 banen op de tocht

BALR. heeft ongeveer 45 mensen in dienst. Wat er met hun banen gaat gebeuren, kan een woordvoerder nog niet zeggen: dat is volgens hem aan de curator. Naast een webshop heeft BALR. twee fysieke winkels, in Roosendaal en in het Belgische Maasmechelen. Topman Juul Manders van BALR. zegt dat er alles aan is gedaan om een faillissement te voorkomen. "Maar de stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld zijn ons uiteindelijk te veel geworden", aldus Manders. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor onze klanten, partners en ons team voor het jarenlange vertrouwen en de mooie dingen die we samen hebben neergezet."

'Hoe pijnlijk ook'

Manders staat ook aan het roer bij 433, dat naar eigen zeggen maandelijks ruim 350 miljoen unieke accounts bereikt. "433 groeit niet alleen in bereik, maar ontwikkelt zich steeds meer tot een volledig ecosysteem voor voetbalfans", legt Manders uit. "Met de steun van onze aandeelhouders kunnen we de komende jaren nog sneller innoveren en onze community verder uitbouwen. Dat maakt dit, hoe pijnlijk het ook is, de juiste keuze voor de toekomst." In de verklaring staat verder dat informatie over bestellingen en retouren zo snel mogelijk via e-mail of sociale media wordt bekendgemaakt.

Schoenen, parfums, fatbikes en bedden

BALR. werd in 2013 opgericht. Naast De Zeeuw was ook Manders daarbij betrokken, evenals ondernemer Ralph de Geus. Het merk presenteert zichzelf als "luxe lifestylemerk" en was geïnspireerd op de wereld van professionele voetballers. Naast kleding verkoopt het bedrijf ook schoenen, parfums, fatbikes en bedden.