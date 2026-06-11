Wim Kieft probeert nog altijd wat gezonder te leven, maar dat gaat niet altijd van harte. De oud-spits vertelde eerder al over eetbuiten die hij soms heeft, maar ook het sporten vindt de ex-Oranje-international maar lastig vol te houden.

De 63-jarige Kieft kreeg na zijn carrière steeds meer last van zijn lichaam. Zo heeft de oud-voetballer slechte knieën en een verleden met verslavingen. Om soepeler en fitter te worden deed Kieft niet lang geleden nog mee aan het programma Nog Een Keer Fit. Samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe probeerde hij met een traject een fitter lijf te krijgen. Kieft moest echter met spoed geopereerd worden aan zijn knie, waardoor zijn programma niet liep zoals hij wilde.

Fysieke ongemakken van Wim Kieft

Tijdens de podcast-uitzending van KieftJansenEgmondGijp was de oud-spits eerder al open over de fysieke ongemakken die hij ervaart. "Ik dacht: dit is de zoveelste keer, mijn lichaam pakt het wel weer op. Maar ik denk dat ik definitief bezig ben met de afrekening van mijn lijf. Ik heb voor de zoveelste keer voorgenomen om met een personal trainer een traject uit te zetten van drie maanden", vertelt Kieft dat hij met sporten weer iets wil gaan doen aan zijn lijf.

Ditzelfde voornemen had Kieft in Curaçao, zo vertelt hij in de podcast van donderdag. Met KieftJansenEgmondGijp nam hij twee weken elke dag op vanaf het Caribische eiland en de oud-spits begon die periode met meerdere sportsessies. Naarmate de dagen vorderden, was Kieft echter niet meer in de sportschool te vinden. "De eerste paar dagen ging ik wel sporten. Beetje fietsen en steeds iets sneller. Maar op een gegeven moment liep ik echt vast. Ik loop altijd weer vast."

Wim Kieft tijdens het WK voetbal

Kieft is de komende tijd ook druk met het WK voetbal. Zo bevestigde de analist al dat hij tien dagen te zien zal zijn als analist bij de NOS rondom het WK. Daarnaast is hij ook met zijn vrienden Rob Jansen en Michel van Egmond te horen in een dagelijkse podcast rondom het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

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