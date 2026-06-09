Wim Kieft is aan het aftakelen. Dat erkent de voormalig topvoetballer zelf. De inmiddels 63-jarige Kieft begint steeds meer de gevolgen van zijn carrière te merken. "Mijn vrouw stoort zich er ook aan."

Kieft en zijn vrienden zijn ruim een week terug uit Curaçao, waar ze een ruime periode verbleven en iedere dag een podcast maakte. Dit keer is het tijd voor de eerste reguliere uitzending na het snoepreisje. Daar wordt de WK-koorts gepeild. Bij de Europees kampioen van 1988 leeft het nog niet helemaal. "Maar we lopen ook al lang mee", wil hij aan zijn verhaal beginnen.

Fysiek ongemak bij Wim Kieft

Dan onderbreekt René van der Gijp hem. "Nou jij loopt niet zo lang meer", lacht hij. "Ik zie jou lopen Wim...", spreekt hij zijn zorg uit. De voormalig spits van onder meer PSV, Ajax en Bordeaux werd vorig jaar geopereerd aan zijn halve kunstknie. "Ik dacht: dit is de zoveelste keer, mijn lichaam pakt het wel weer op. Maar ik denk dat ik definitief bezig ben met de afrekening van mijn lijf", grinnikt hij. "Dat het gewoon helemaal niet meer gaat lukken."

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt er behoorlijk luchtig over de situatie gepraat. "Ik zei net voor de grap tegen René: 'Ik kom dan over een jaar misschien aan in een rollator, maar Rob in een rolstoel'. Die wordt geduwd", schaterlacht Kieft. Met belangenbehartiger Rob Jansen is ook het nodige mis. "Met dat duwen is Do (Jansens parter, red.) op een gegeven ook klaar mee."

Personal trainer moet redding brengen

Volgens schrijver Michel van Egmond speelt ook de jetlag nog mee. "En Wim, jij loopt zo scheef als de Toren van Pisa. Daar moet je echt wat aan gaan doen", vindt hij. Daar is Kieft het mee eens. "Ik heb voor de zoveelste keer voorgenomen om met een personal trainer een traject uit te zetten van drie maanden", reageert hij. Het zorgt voor gelach bij de rest van het stel. "Doe voorlopig eens drie dagen Wim", geint Van der Gijp. "Begin eens met een paar uur", haakt Jansen gekscherend in.

"Mijn vrouw begint zich er ook aan te storen. Buiten het feit dat zij 120 kilometer per uur wandelt in dat tempo en ik iets langzamer. Je voelt toch die irritatie langzaam opkomen. Dan zit ze geïrriteerd te kijken dat ik niet door loop", schetst Kieft.

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