'Gedurfde' outfit levert presentatrice Engels voetbalprogramma volop complimenten op

Emma Jones, presentatrice van het immens populaire BBC-voetbalprogramma Match of the Day, lijkt het prima naar haar zin te hebben op haar vakantie. De blondine drinkt er cocktails in een tweedelige outfit die weinig tot de verbeelding overlaat.

Het seizoen in de Engelse Premier League is voorbij en dus heeft de 34-jarige Jones tijd om op vakantie te gaan. De presentatrice heeft een warm oord opgezocht, waar ze cocktails drinkt. Dat doet ze in een witte 'two piece', wat natuurlijk vrij gewaagd is, zo schrijft ze zelf. Een klein beetje knoeien en je hele outfit is verpest.

Ook los van de kleur is de outfit gedurfd te noemen, want deze is weinig verhullend. De kledingkeuzes dragen vast bij aan de populariteit van de journalist, die sinds 2021 de Britse voetbalshow Match of the Day presenteert. Ze heeft op dit moment 424.000 volgers op Instagram.

Toeteren door grote borsten

Jones deed eerder een opvallende uitspraak toen ze te gast was in de podcast Crunch & Roll. In een anekdote vertelde ze dat ze 's ochtends wanneer ze parkeerde, altijd toeterde. Dat deed ze niet expres, maar werd veroorzaakt doordat haar borsten bij het uitstappen tegen de toeter gedrukt werden.

Jones is in het speciaal geliefd bij supporters van Leeds United, omdat zij ook The Whites support én werkzaam is voor het supporterskanaal van de club. Er wordt dan ook regelmatig naar gerefereerd in de reacties op haar Instagram-profiel. Op de meest recente post reageerde een enthousiaste Leeds-fan 'Knapperd! Leeds United kleuren', terwijl een ander suggereerde toch ook maar Leeds United te gaan suppporten.

Eredivisie

Jones presenteert overigens niet alleen Match of the Day en Leeds United fan tv, maar heeft ook weleens samenvattingen van de Eredivisie aan elkaar gepraat.